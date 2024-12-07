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Военный Фокус

Невидимые герои: спасатели из спецназа ВВС США Pararescue Jumpers

Боец спецназа PJ, американский спецназ, черный ястреб, Pararescue Jumpers
Фото: Pinterest | Боец спецназа подразделения Pararescue Jumpers

Фактически речь идет об уникальном подразделении армии США — Pararescue Jumpers, бойцы которого специально подготовлены и оснащены для проведения обычных и нетрадиционных спасательных операций, в том числе по спасению людей в бою.

Вы слышали о "зеленых беретах", "морских котиках" и других спецподразделениях, но как насчет спецназа ВВС?

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС Кристиана Д. Орра об уникальном подразделении Военно-воздушных сил США — спасателях Pararescue Jumpers.

Когда речь заходит об элитных подразделениях специального назначения вооруженных сил США, многие слышали об армейских подразделениях Delta Force, спецназе "зеленые береты", рейнджерах и "морских котиках". На слуху также подразделения морской пехоты Recon, Force Recon и Marine Raiders.

Но гораздо меньше людей знают о существовании куда более мягких и пушистых подразделений ВВС США, таких как группа тактической воздушной координации (Tactical Air Control Party, TACP), специальная разведка (Special Reconnaissance, SR) и наших сегодняшних героев – парашютистов-спасателей, они же Pararescue Jumpers (PJs).

Описание работы и миссия

Парашютисты-спасатели ВМС США обладают уникальной чертой: они являются единственной специальностью Министерства обороны США, специально подготовленной и оснащенной для проведения обычных и нетрадиционных спасательных операций, т.е. спасения персонала и поиска и спасения в бою (CSAR). Несмотря на то, что во всех ВВС насчитывается чуть более 500 параспасателей, за свою славную историю они выполнили тысячи боевых спасательных операций для военного и гражданского персонала.

Кредо этих парашютистов звучит так: "Мой долг как парашютиста-спасателя – спасать жизни и помогать раненым. Я всегда буду готов быстро и эффективно выполнять возложенные на меня обязанности, ставя эти обязанности выше личных желаний и удобств. Я делаю это, чтобы другие могли жить".

Последняя фраза также является девизом PJ.

боец спецназа ВВС США, Боец спецназа PJ, американский спецназ, черный ястреб, Pararescue Jumpers Fullscreen
Кадры подготовки спецназа ВВС США
Фото: Flickr

С чего все начиналось

Парашютисты-спасатели ВВС США ведут свою историю с 29 мая 1946 года, за 16 месяцев до того, как ВВС США были официально созданы как отдельный и независимый род войск, когда из состава ВВС армии США была сформирована Служба воздушного спасения (ARS). Перенесемся в 1 июля 1947 года, когда команды парашютистов-спасателей утвердили официально. Шеврон появился в 1952 году, а отличительный бордовый берет был утвержден штабом ВВС США в 1966 году.

Парашютисты-спасатели отлично показали себя во множестве самых разных конфликтов времен холодной войны – от Корейской войны до войны во Вьетнаме, от Гренады до Панамы и до войны в Персидском заливе в 1991 году, известной как операция "Буря в пустыне".

Особого упоминания заслуживает летчик 1-го класса (A1C) Уильям Харт Питсенбаргер, посмертно награжденный Крестом ВВС за действия во время войны во Вьетнаме. 8 декабря 2000 года он был награжден Почетной медалью, как было показано в трогательном фильме 2019 года "Последняя мера" (The Last Full Measure). "Питс", как его ласково называли, также получил посмертное повышение до старшего сержанта (SSgt).

Парашютисты-спасатели ВВС США после холодной войны

Парашютисты-спасатели ВВС и их товарищи-боевые контролеры наконец-то начали получать небольшую огласку благодаря своим героическим действиям в операции "Готический змей", битве за Могадишо в 1993 году, в частности благодаря бестселлеру 1999 года Марку Боудену "Черный ястреб: история современной войны". В ней технический сержант Тим Уилкинсон стал первым обладателем Креста ВВС со времен войны во Вьетнаме, а мастер-сержант Скотт Фейлз – обладателем Серебряной звезды за героические действия в тех же тяжелых боях.

После терактов 11 сентября и начавшейся глобальной войны с терроризмом операций для PJ стало еще больше. Из 11 Крестов ВВС, врученных за операции в Афганистане с 2001 года, три достались "пиджеям" (остальные восемь – боевым контролерам ВВС). В целом, из двадцати двух Крестов ВВС, когда-либо вручавшихся рядовым летчикам, двенадцать получили парашютисты-спасатели.

Оружие парашютистов-спасателей ВВС США:

  • Пистолет Beretta M9 9×19 мм.
  • Карабин M4 5,56×45 мм.
  • Винтовка специального назначения MK12 калибра 5,56×45 мм.
спецназ ввс, Боец спецназа PJ, американский спецназ, черный ястреб, Pararescue Jumpers Fullscreen
Служащий Сил специального назначения ВВС США
Фото: National interest

Итак, вы хотите стать парашютистом-спасателем?

Ну что же, честь вам и хвала! Но это точно будет нелегко.

Вот путь, который вам предстоит пройти, если вы хотите заслужить престижный бордовый берет PJ. Примечание: на всякий случай, ВВС носят берет другого оттенка красного, а именно алого.

  • Базовая военная подготовка (БВП) ВВС США: 7,5 недель.
  • Курс кандидатов на участие в специальных боевых действиях (SWCC): 7 недель.
  • Курс оценки и отбора кандидатов на участие в специальных боевых действиях: 4 недели.
  • Специальный курс подготовки к погружению: 4 недели.
  • Специальный курс боевого погружения: 5 недель.
  • Воздушно-десантная школа: 5 недель.
  • Военный курс свободного падения: 4 недели.
  • Обучение выживанию, уклонению, сопротивлению и побегу (SERE): 3 недели.
  • Модернизированная программа парашютистов-спасателей (MP3): 39 недель.
  • Курс молодого парашютиста-спасателя: 22 недели.

Для того, чтобы вас хотя бы пустили на порог в качестве кандидата в PJ, вот минимальные стандарты для начального теста физической подготовки (IFT) AFSPECWAR:

  • подтягивания – 8;
  • приседания – 50;
  • отжимания – 40;
  • бег на 2,4 км – 10:20;
  • два 25-метровых заплыва под водой;
  • 500-метровый заплыв на поверхности – 12:30;

Опять же, это минимальные показатели; чтобы произвести впечатление на инструкторов и быть всерьез рассмотренным в качестве кандидата, вам придется значительно превысить эти минимальные стандарты. Процент отсева составляет 90-95%.

За свою карьеру в ВВС я так и не стал PJ, но не потому, что не пытался. В свой первый уик-энд в BMT я прошел испытание PJ/CCT просто ради интереса.

Увы, я не смог задержать дыхание под водой достаточно долго, чтобы проплыть двадцать пять метров. Таким образом, мне не достался бордовый берет, но я все равно горжусь тем, что заслужил голубой берет военнослужащего сил безопасности ВВС США.

Вперед, парашютисты-спасатели ВВС США!

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.