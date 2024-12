Невидимые герои: спасатели из спецназа ВВС США Pararescue Jumpers

Фактически речь идет об уникальном подразделении армии США — Pararescue Jumpers, бойцы которого специально подготовлены и оснащены для проведения обычных и нетрадиционных спасательных операций, в том числе по спасению людей в бою.

Вы слышали о "зеленых беретах", "морских котиках" и других спецподразделениях, но как насчет спецназа ВВС?

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС Кристиана Д. Орра об уникальном подразделении Военно-воздушных сил США — спасателях Pararescue Jumpers.

Когда речь заходит об элитных подразделениях специального назначения вооруженных сил США, многие слышали об армейских подразделениях Delta Force, спецназе "зеленые береты", рейнджерах и "морских котиках". На слуху также подразделения морской пехоты Recon, Force Recon и Marine Raiders.

Но гораздо меньше людей знают о существовании куда более мягких и пушистых подразделений ВВС США, таких как группа тактической воздушной координации (Tactical Air Control Party, TACP), специальная разведка (Special Reconnaissance, SR) и наших сегодняшних героев – парашютистов-спасателей, они же Pararescue Jumpers (PJs).

Описание работы и миссия

Парашютисты-спасатели ВМС США обладают уникальной чертой: они являются единственной специальностью Министерства обороны США, специально подготовленной и оснащенной для проведения обычных и нетрадиционных спасательных операций, т.е. спасения персонала и поиска и спасения в бою (CSAR). Несмотря на то, что во всех ВВС насчитывается чуть более 500 параспасателей, за свою славную историю они выполнили тысячи боевых спасательных операций для военного и гражданского персонала.

Кредо этих парашютистов звучит так: "Мой долг как парашютиста-спасателя – спасать жизни и помогать раненым. Я всегда буду готов быстро и эффективно выполнять возложенные на меня обязанности, ставя эти обязанности выше личных желаний и удобств. Я делаю это, чтобы другие могли жить".

Последняя фраза также является девизом PJ.

Кадры подготовки спецназа ВВС США Фото: Flickr

С чего все начиналось

Парашютисты-спасатели ВВС США ведут свою историю с 29 мая 1946 года, за 16 месяцев до того, как ВВС США были официально созданы как отдельный и независимый род войск, когда из состава ВВС армии США была сформирована Служба воздушного спасения (ARS). Перенесемся в 1 июля 1947 года, когда команды парашютистов-спасателей утвердили официально. Шеврон появился в 1952 году, а отличительный бордовый берет был утвержден штабом ВВС США в 1966 году.

Парашютисты-спасатели отлично показали себя во множестве самых разных конфликтов времен холодной войны – от Корейской войны до войны во Вьетнаме, от Гренады до Панамы и до войны в Персидском заливе в 1991 году, известной как операция "Буря в пустыне".

Особого упоминания заслуживает летчик 1-го класса (A1C) Уильям Харт Питсенбаргер, посмертно награжденный Крестом ВВС за действия во время войны во Вьетнаме. 8 декабря 2000 года он был награжден Почетной медалью, как было показано в трогательном фильме 2019 года "Последняя мера" (The Last Full Measure). "Питс", как его ласково называли, также получил посмертное повышение до старшего сержанта (SSgt).

Парашютисты-спасатели ВВС США после холодной войны

Парашютисты-спасатели ВВС и их товарищи-боевые контролеры наконец-то начали получать небольшую огласку благодаря своим героическим действиям в операции "Готический змей", битве за Могадишо в 1993 году, в частности благодаря бестселлеру 1999 года Марку Боудену "Черный ястреб: история современной войны". В ней технический сержант Тим Уилкинсон стал первым обладателем Креста ВВС со времен войны во Вьетнаме, а мастер-сержант Скотт Фейлз – обладателем Серебряной звезды за героические действия в тех же тяжелых боях.

После терактов 11 сентября и начавшейся глобальной войны с терроризмом операций для PJ стало еще больше. Из 11 Крестов ВВС, врученных за операции в Афганистане с 2001 года, три достались "пиджеям" (остальные восемь – боевым контролерам ВВС). В целом, из двадцати двух Крестов ВВС, когда-либо вручавшихся рядовым летчикам, двенадцать получили парашютисты-спасатели.

Оружие парашютистов-спасателей ВВС США:

Пистолет Beretta M9 9×19 мм.

Карабин M4 5,56×45 мм.

Винтовка специального назначения MK12 калибра 5,56×45 мм.

Служащий Сил специального назначения ВВС США Фото: National interest

Итак, вы хотите стать парашютистом-спасателем?

Ну что же, честь вам и хвала! Но это точно будет нелегко.

Вот путь, который вам предстоит пройти, если вы хотите заслужить престижный бордовый берет PJ. Примечание: на всякий случай, ВВС носят берет другого оттенка красного, а именно алого.

Базовая военная подготовка (БВП) ВВС США: 7,5 недель.

Курс кандидатов на участие в специальных боевых действиях (SWCC): 7 недель.

Курс оценки и отбора кандидатов на участие в специальных боевых действиях: 4 недели.

Специальный курс подготовки к погружению: 4 недели.

Специальный курс боевого погружения: 5 недель.

Воздушно-десантная школа: 5 недель.

Военный курс свободного падения: 4 недели.

Обучение выживанию, уклонению, сопротивлению и побегу (SERE): 3 недели.

Модернизированная программа парашютистов-спасателей (MP3): 39 недель.

Курс молодого парашютиста-спасателя: 22 недели.

Для того, чтобы вас хотя бы пустили на порог в качестве кандидата в PJ, вот минимальные стандарты для начального теста физической подготовки (IFT) AFSPECWAR:

подтягивания – 8;

приседания – 50;

отжимания – 40;

бег на 2,4 км – 10:20;

два 25-метровых заплыва под водой;

500-метровый заплыв на поверхности – 12:30;

Опять же, это минимальные показатели; чтобы произвести впечатление на инструкторов и быть всерьез рассмотренным в качестве кандидата, вам придется значительно превысить эти минимальные стандарты. Процент отсева составляет 90-95%.

За свою карьеру в ВВС я так и не стал PJ, но не потому, что не пытался. В свой первый уик-энд в BMT я прошел испытание PJ/CCT просто ради интереса.

Увы, я не смог задержать дыхание под водой достаточно долго, чтобы проплыть двадцать пять метров. Таким образом, мне не достался бордовый берет, но я все равно горжусь тем, что заслужил голубой берет военнослужащего сил безопасности ВВС США.

Вперед, парашютисты-спасатели ВВС США!

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.