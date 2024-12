Невидимі герої: рятувальники зі спецназу ВПС США Pararescue Jumpers

Фактично йдеться про унікальний підрозділ армії США — Pararescue Jumpers, бійці якого спеціально підготовлені й оснащені для проведення звичайних і нетрадиційних рятувальних операцій, зокрема й із порятунку людей у бою.

Ви чули про "зелених беретів", "морських котиків" та інші спецпідрозділи, але як щодо спецназу ВПС?

Фокус переклав статтю колишнього офіцера ВПС Крістіана Д. Орра про унікальний підрозділ Військово-повітряних сил США — рятувальників Pararescue Jumpers.

Коли мова заходить про елітні підрозділи спеціального призначення збройних сил США, багато хто чув про армійські підрозділи Delta Force, спецназ "зелені берети", рейнджерів і "морських котиків". На слуху також підрозділи морської піхоти Recon, Force Recon і Marine Raiders.

Але набагато менше людей знають про існування набагато м'якших і пухнастіших підрозділів ВПС США, таких як група тактичної повітряної координації (Tactical Air Control Party, TACP), спеціальна розвідка (Special Reconnaissance, SR) і наших сьогоднішніх героїв — парашутистів-рятувальників, вони ж Pararescue Jumpers (PJs).

Опис роботи та місія

Парашутисти-рятувальники ВМС США володіють унікальною рисою: вони є єдиною спеціальністю Міністерства оборони США, спеціально підготовленою та оснащеною для проведення звичайних і нетрадиційних рятувальних операцій, тобто порятунку персоналу, а також пошуку і порятунку в бою (CSAR). Попри те, що в усіх ВПС налічується трохи більше 500 парарятувальників, за свою славну історію вони виконали тисячі бойових рятувальних операцій для військового та цивільного персоналу.

Кредо цих парашутистів звучить так: "Мій обов'язок як парашутиста-рятувальника — рятувати життя і допомагати пораненим. Я завжди буду готовий швидко й ефективно виконувати покладені на мене обов'язки, ставлячи ці обов'язки вище від особистих бажань і зручностей. Я роблю це, щоб інші могли жити".

Остання фраза також є девізом PJ.

Кадри підготовки спецназу ВПС США Фото: Flickr

З чого все починалося

Парашутисти-рятувальники ВПС США ведуть свою історію з 29 травня 1946 року, за 16 місяців до того, як ВПС США були офіційно створені як окремий і незалежний рід військ, коли зі складу ВПС армії США була сформована Служба повітряного порятунку (ARS). Перенесемося в 1 липня 1947 року, коли команди парашутистів-рятувальників затвердили офіційно. Шеврон з'явився 1952 року, а відмітний бордовий берет був затверджений штабом ВПС США 1966 року.

Парашутисти-рятувальники відмінно показали себе в безлічі найрізноманітніших конфліктів часів холодної війни — від Корейської війни до війни у В'єтнамі, від Гренади до Панами і до війни в Перській затоці 1991 року, відомої як операція "Буря в пустелі".

На особливу згадку заслуговує льотчик 1-го класу (A1C) Вільям Гарт Пітсенбаргер, посмертно нагороджений Хрестом ВПС за дії під час війни у В'єтнамі. 8 грудня 2000 року він був нагороджений Почесною медаллю, як було показано у зворушливому фільмі 2019 року "Остання міра" (The Last Full Measure). "Пітс", як його ласкаво називали, також отримав посмертне підвищення до старшого сержанта (SSgt).

Парашутисти-рятувальники ВПС США після холодної війни

Парашутисти-рятувальники ВПС та їхні товариші-бойові контролери нарешті почали набувати невеличкого розголосу завдяки своїм героїчним діям в операції "Готичний змій", битві за Могадішо 1993 року, зокрема завдяки бестселеру 1999 року Марку Боудену "Чорний яструб: історія сучасної війни". У ній технічний сержант Тім Вілкінсон став першим володарем Хреста ВПС з часів війни у В'єтнамі, а майстер-сержант Скотт Фейлз — володарем Срібної зірки за героїчні дії в тих же важких боях.

Після терактів 11 вересня і початку глобальної війни з тероризмом операцій для PJ стало ще більше. З 11 Хрестів ВПС, вручених за операції в Афганістані з 2001 року, три дісталися "піджеям" (інші вісім — бойовим контролерам ВПС). Загалом, із двадцяти двох Хрестів ВПС, які коли-небудь вручали рядовим льотчикам, дванадцять отримали парашутисти-рятувальники.

Зброя парашутистів-рятувальників ВПС США:

Пістолет Beretta M9 9×19 мм.

Карабін M4 5,56×45 мм.

Гвинтівка спеціального призначення MK12 калібру 5,56×45 мм.

Службовець Сил спеціального призначення ВПС США Фото: National interest

Отже, ви хочете стати парашутистом-рятувальником?

Ну що ж, честь вам і хвала! Але це точно буде нелегко.

Ось шлях, який вам доведеться пройти, якщо ви хочете заслужити престижний бордовий берет PJ. Примітка: про всяк випадок, ВПС носять берет іншого відтінку червоного, а саме червоного.

Базова військова підготовка (БВП) ВПС США: 7,5 тижнів.

Курс кандидатів на участь у спеціальних бойових діях (SWCC): 7 тижнів.

Курс оцінки та відбору кандидатів на участь у спеціальних бойових діях: 4 тижні.

Спеціальний курс підготовки до занурення: 4 тижні.

Спеціальний курс бойового занурення: 5 тижнів.

Повітряно-десантна школа: 5 тижнів.

Військовий курс вільного падіння: 4 тижні.

Навчання виживанню, ухиленню, опору і втечі (SERE): 3 тижні.

Модернізована програма парашутистів-рятувальників (MP3): 39 тижнів.

Курс молодого парашутиста-рятувальника: 22 тижні.

Для того, щоб вас хоча б пустили на поріг як кандидата в PJ, ось мінімальні стандарти для початкового тесту фізичної підготовки (IFT) AFSPECWAR:

підтягування — 8;

присідання — 50;

віджимання — 40;

біг на 2,4 км — 10:20;

два 25-метрові запливи під водою;

500-метровий заплив на поверхні — 12:30;

Знову ж таки, це мінімальні показники; щоб справити враження на інструкторів і бути всерйоз розглянутим як кандидат, вам доведеться значно перевищити ці мінімальні стандарти. Відсоток відсіву становить 90-95%.

За свою кар'єру у ВПС я так і не став PJ, але не тому, що не намагався. У свій перший вікенд у BMT я пройшов випробування PJ/CCT просто заради інтересу.

На жаль, я не зміг затримати дихання під водою досить довго, щоб проплисти двадцять п'ять метрів. Таким чином, мені не дістався бордовий берет, але я все одно пишаюся тим, що заслужив блакитний берет військовослужбовця сил безпеки ВПС США.

Уперед, парашутисти-рятувальники ВПС США!

Про автора

Крістіан Д. Орр — колишній офіцер ВПС, співробітник федеральних правоохоронних органів і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косові, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідки (з ухилом у вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security.