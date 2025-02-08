У Києві горів Видубицький чоловічий монастир, — КМДА (відео)

У КМДА повідомили, що почалося задимлення на цокольному поверсі в церкві. На місці працювали рятувальники.

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У Києві сталося займання на території Видубицького чоловічого монастиря. На місці працюють рятувальники. Про це повідомили в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, 8 лютого, на вулиці Видубицькій, 40 було помічено задимлення на цокольному поверсі в церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря", — йдеться в повідомленні.

В адміністрації проінформували, що на місці працювали рятувальники і незабаром пожежу загасили.

Новини Live повідомляли з посиланням на очевидців, що пожежа була великою, а полум’я могло перекинутися на приватні будинки, розташовані неподалік.

Також в ДСНС зазначили, що 8 лютого о 17:09 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миру, зокрема, про займання на 2-му поверсі двоповерхового будинку з розповсюдженням на дах. Пожежу локалізовано о 18:01 на площі 100 кв. м, о 18:17 — ліквідовано.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 6 лютого на території Фастівського району Київської області сталася пожежа у центрі управління відходами. Вогонь охопив площу 400 метрів квадратних.

Нагадаємо, 29 січня у київському елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort сталася пожежа. Займання почалося з чоловічої лазні.