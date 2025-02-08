В Киеве горел Выдубицкий мужской монастырь, — КГГА (видео)

В КГГА сообщили, что началось задымление на цокольном этаже в церкви. На месте работали спасатели.

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В Киеве произошло возгорание на территории Выдубицкого мужского монастыря. На месте работают спасатели. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 8 февраля, на улице Выдубицкой, 40 было замечено задымление на цокольном этаже в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря", — говорится в сообщении.

В администрации проинформировали, что на месте работали спасатели и вскоре пожар потушили.

Новости Live сообщали со ссылкой на очевидцев, что пожар был большим, а пламя могло перекинуться на частные дома, расположенные неподалеку.

Также в ГСЧС отметили, что 8 февраля в 17:09 поступило сообщение о пожаре на улице Мира, в частности, о возгорании на 2-м этаже двухэтажного дома с распространением на крышу. Пожар локализован в 18:01 на площади 100 кв. м, в 18:17 — ликвидирован.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители, пострадавших нет.

Напомним, что 6 февраля на территории Фастовского района Киевской области произошел пожар в центре управления отходами. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров.

Напомним, 29 января в киевском элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort произошел пожар. Возгорание началось с мужской бани.