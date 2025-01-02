Водій Tesla Cybertruck, що вибухнув біля готелю Трампа, служив у спецназі армії США (відео)

Меттью Лівелсбергеру було 37 років, він служив у Силах спеціального призначення і отримав високі армійські нагороди. "Зелений берет" був на завданнях в Україні, Таджикистані та Конго, кажуть джерела Associated Press.

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Водій Tesla Cybertruck, що вибухнув біля готелю Trump Hotel у Лас-Вегасі 1 січня 2025 року, був ветераном Сил спеціального призначення армії США. Про це повідомили джерела агентства Associated Press.

Меттью Лівелсбергеру було 37 років, він був удостоєним високих нагород армії США і двічі служив в Афганістані. Його впізнали двоє співробітників правоохоронних органів.

Лівельсбергер був "зеленим беретом" і брав участь у спецопераціях із боротьби з тероризмом

Лівельсбергер був "зеленим беретом" і брав участь у спецопераціях із боротьби з тероризмом за кордоном і навчанні солдатів. Він служив в армії з 2006 року, був в Україні, Таджикистані, Грузії та Конго. Солдата нагородили двома бронзовими зірками, зокрема однією з нашивкою за мужність, бойовим піхотним значком і армійською медаллю за доблесть.

Лівельсбергер перебував у затвердженій відпустці, коли він помер. Вибух Tesla Cybertruck стався за кілька годин після того, як 42-річний Шамсуддін Бахар Джаббар врізався на вантажівці в натовп у Новому Орлеані, убивши щонайменше 15 осіб, перш ніж його застрелила поліція.

Як кажуть співрозмовники агентства, Лівельсбергер і Джаббар проводили час на великій армійській базі Форт-Брегг у Північній Кароліні, де розміщуються численні армійські підрозділи спеціального призначення. Однак одна з офіційних осіб, які говорили з AP, сказала, що вони не перетиналися.

Нагадаємо, позашляховик Tesla Cybertruck кілька разів вибухнув біля готелю президента США Дональда Трампа. Дим від пожежі піднімався майже до верхніх поверхів будівлі.

В автомобілі також виявили феєрверки, газові балони і паливо для кемпінгу, під'єднані до системи детонації. Вибух був такої сили, що в готелі "затряслися вікна".