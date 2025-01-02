Водитель взорвавшегося возле отеля Трампа Tesla Cybertruck служил в спецназе армии США (видео)

Мэттью Ливелсбергеру было 37 лет, он служил в Силах специального назначения и получил высокие армейские награды. "Зеленый берет" был на заданиях в Украине, Таджикистане и Конго, говорят источники Associated Press.

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Водитель Tesla Cybertruck, взорвавшегося возле отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе 1 января 2025 года был ветераном Сил специального назначения армии США. Об этом сообщили источники агентства Associated Press.

Мэттью Ливелсбергеру было 37 лет, был удостоенным высоких наград армии США и дважды служил в Афганистане. Его опознали двое сотрудников правоохранительных органов.

Ливельсбергер был "зеленым беретом" и участвовал в спецоперациях по борьбе с терроризмом

Ливельсбергер был "зеленым беретом" и участвовал в спецоперациях по борьбе с терроризмом за рубежом и обучении солдат. Он служил в армии с 2006 года, был в Украине, Таджикистане, Грузии и Конго. Солдата наградили двумя бронзовыми звездами, в том числе одной с нашивкой за мужество, боевым пехотным значком и армейской медалью за доблесть.

Ливельсбергер находился в утвержденном отпуске, когда он умер. Взрыв Tesla Cybertruck произошел через несколько часов после того, как 42-летний Шамсуддин Бахар Джаббар врезался на грузовике в толпу в Новом Орлеане, убив по меньшей мере 15 человек, прежде чем его застрелила полиция.

Как говорят собеседники агентства, Ливельсбергер и Джаббар проводили время на крупной армейской базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, где размещаются многочисленные армейские подразделения специального назначения. Однако один из официальных лиц, говоривших с AP, сказал, что они не пересекались.

Напомним, внедорожник Tesla Cybertruck несколько раз взорвался возле отеля президента США Дональда Трампа. Дым от пожара поднимался почти до верхних этажей здания.

В автомобиле также обнаружили фейерверки, газовые баллоны и топливо для кемпинга, подключенные к системе детонации. Взрыв был такой силы, что в отеле "затряслись окна".