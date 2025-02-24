У Польщі жінка викликала швидку пам'ятнику: що сталося

Жінка пояснила, що вирішила діяти, оскільки не помітила руху грудної клітки. Рятувальники не засудили її дії, а навпаки, похвалили за уважність.

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У Польщі у Варшаві перехожа помітила на лавці чоловіка, який лежав нерухомо і не подавав ознак життя. Жінка занепокоїлася його самопочуттям і викликала швидку допомогу Коли медики приїхали на місце, з'ясувалося, що "постраждалий" — пам'ятник. Про цей випадок розповідає Warsaw.pl

Так, жінка йшла вулицею і побачила чоловіка, вкритого ковдрою, на лавці. Вона якийсь час поспостерігала за ним і виявила, що він не рухається. Побоюючись за життя людини, вона викликала медиків. На виклик оперативно прибули поліція та швидка допомога, але з’ясувалося, що "постраждалим" був пам’ятник "Бездомному Ісусу".

Жінка пояснила, що вирішила діяти, оскільки не помітила руху грудної клітки. Рятувальники не засудили її дії, а навпаки, похвалили за уважність.

"Краще так, ніж байдужість. Добре, що вона зреагувала, навіть якщо не почала реанімацію", — зазначив один із рятувальників.

Хоча виклик виявився хибним, рятувальники нагадали нагадує про важливість допомоги та необхідність знання способів порятунку життя.

Пам'ятник "Бездомному Ісусу" у Варшаві: що відомо

Пам’ятник "Бездомному Ісусу" розташований біля монастиря Костелу ордену Капуцинів. Скульптуру відкрили 2021 року. На відлитій із бронзи лавці лежить фігура, загорнута в плащ, вона теж бронзова. З-під плаща визирають лише стопи – зі слідами від ран.

Пам’ятник поставили біля монастиря, оскільки в ньому працює роздача їжі для безхатченків. За задумом, скульптура має спонукати до роздумів і спогадів про слова з Євангелія від Матвія: "Так як ви зробили це одному з цих братів Моїх менших, то зробили Мені".

Оригінал скульптури виконав канадець Тімоті Шмальц, але у світі існує більше сотні її копій, зокрема у Ватикані, Вашингтоні та Сінгапурі.

Нагадаємо, що Київський міський будинок вчителя внесений до 25 об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою знищення.