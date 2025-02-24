В Польше женщина вызвала скорую памятнику: что произошло

Женщина объяснила, что решила действовать, поскольку не заметила движения грудной клетки. Спасатели не осудили ее действия, а наоборот, похвалили за внимательность.

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В Польше в Варшаве прохожая заметила на скамейке мужчину, который лежал неподвижно и не подавал признаков жизни. Женщина обеспокоилась его самочувствием и вызвала скорую помощь Когда медики приехали на место, выяснилось, что "пострадавший" — памятник. Об этом случае рассказывает Warsaw.pl

Так, женщина шла по улице и увидела мужчину, укрытого одеялом, на скамейке. Она некоторое время понаблюдала за ним и обнаружила, что он не двигается. Опасаясь за жизнь человека, она вызвала медиков. На вызов оперативно прибыли полиция и скорая помощь, но выяснилось, что "пострадавшим" был памятник "Бездомному Иисусу".

Женщина объяснила, что решила действовать, поскольку не заметила движения грудной клетки. Спасатели не осудили ее действия, а наоборот, похвалили за внимательность.

"Лучше так, чем равнодушие. Хорошо, что она среагировала, даже если не начала реанимацию", — отметил один из спасателей.

Хотя вызов оказался ложным, спасатели напомнили напоминает о важности помощи и необходимости знания способов спасения жизни.

Памятник "Бездомному Иисусу" в Варшаве: что известно

Памятник "Бездомному Иисусу" расположен возле монастыря Костела ордена Капуцинов. Скульптуру открыли в 2021 году. На отлитой из бронзы скамейке лежит фигура, завернутая в плащ, она тоже бронзовая. Из-под плаща выглядывают лишь стопы — со следами от ран.

Памятник поставили возле монастыря, поскольку в нем работает раздача еды для бездомных. По замыслу, скульптура должна побуждать к размышлениям и воспоминаниям о словах из Евангелия от Матфея: "Как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, так сделали Мне".

Оригинал скульптуры выполнил канадец Тимоти Шмальц, но в мире существует более сотни ее копий, в частности в Ватикане, Вашингтоне и Сингапуре.

Напомним, что Киевский городской дом учителя внесен в 25 объектов культурного наследия, находящихся под угрозой уничтожения.