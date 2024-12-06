Истребитель F-14 Tomcat: всего лишь кинозвезда или настоящий герой?

Послужной список F-14 в воздушных боях практически пуст — за исключением успешных поражений, которые совершил один из противников США.

F-14 Tomcat — один из самых узнаваемых самолетов военной авиации. Широкий, плоский фюзеляж и стреловидные крылья знакомы многим. Однако узнаваемость F-14 связана в основном с его участием в серии фильмов "Топ Ган", а не с боевыми достижениями. Это не значит, что F-14 не был хорошим боевым самолетом — просто в эпоху после Вьетнама американским самолетам редко выпадала возможность вступить в воздушный бой с противником. Реальный боевой опыт F-14 в воздухе практически отсутствует.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о неоднозначном американском боевом самолете F-14 Tomcat, который был в числе передовых истребителей своего времени.

Вспоминая Tomcat

За три десятилетия службы американские F-14 сбили всего пять самолетов класса "воздух-воздух". На самом деле F-14 совершил больше всего сбитий на экране, в двух фильмах "Топ Ган".

В фильме 1986 года F-14 занимает столь видное место, что этот многоцелевой истребитель вполне может считаться персонажем фильма. Режиссер Ридли Скотт по достоинству оценил Tomcat, запечатлев красоту и мощь этого планера в одной из самых великолепных картин в истории кинематографа. Подсвеченный лучами заходящего солнца, в обрамлении голубых вод, F-14 столь же хорош собой, как другие звезды фильма — Том Круз или Вэл Килмер. И, конечно, по сюжету фильма F-14 сбивает несколько вымышленных МиГ-28.

Истребитель F-14 Фото: Pinterest

В сиквеле "Топ Ган" 2022 года F-14 появляется в эпизоде, когда герои Тома Круза и Майлза Теллера угоняют F-14 с вражеского аэродрома и выполняют крайне неправдоподобный взлет с маленькой площадки. И снова F-14 предстает в самом выгодном свете, доблестно сражаясь с "истребителями пятого поколения", созданными по образцу российского Су-57.

В целом, в серии "Топ Ган" на счету F-14 больше сбитий, чем за три десятилетия реальной службы в ВМС США.

Результаты реальных воздушных боев

В 1981 году два F-14 из VF-41 сбили два ливийских истребителя Су-22 в результате инцидента, который вошел в историю как инцидент в заливе Сидра. Инициатором столкновения был Су-22, что весьма неразумно с его стороны: Су-22 был плохо оснащен для борьбы с передовыми на тот момент F-14.

Восемь лет спустя, в 1989 году, два F-14 из VF-23 снова сбили два ливийских истребителя — на этот раз МиГ-23. F-14, помня о ливийской атаке над заливом Сидра, посчитали, что МиГи вступают в бой, и решили перехватить их.

F-14 принимал активное участие в войне в Персидском заливе, хотя по его результатам этого не скажешь: на его счету всего одно сбитие вертолета Ми-8.

F-14 Tomcat на палубе авианосца Фото: Pinterest

Широкое применение за рубежом

Следует помнить, что F-14 также экспортировался в Иран до революции. Иранские F-14 принимали активное участие в боевых действиях на протяжении 1980-х годов во время ирано-иракской войны. Против сил Саддама F-14 действовал активно и успешно; иранцы утверждают, что F-14 заслужил 150 поражений в воздухе. Подтверждено только 55 из них, но в любом случае это в десять раз больше поражений, чем когда-либо фиксировали американцы.

Ирония заключается в том, что один из самых узнаваемых американских самолетов всех времен, F-14 Tomcat, добился подавляющего большинства своих боевых заслуг в руках иранских летчиков.

Об авторе

Харрисон Касс — журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.