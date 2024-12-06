Винищувач F-14 Tomcat: лише кінозірка чи справжній герой?

Послужний список F-14 у повітряних боях практично порожній — за винятком успішних уражень, які здійснив один із супротивників США.

F-14 Tomcat — один із найбільш упізнаваних літаків військової авіації. Широкий, плоский фюзеляж і стрілоподібні крила знайомі багатьом. Однак впізнаваність F-14 пов'язана здебільшого з його участю в серії фільмів "Топ Ган", а не з бойовими досягненнями. Це не означає, що F-14 не був хорошим бойовим літаком — просто в епоху після В'єтнаму американським літакам рідко випадала можливість вступити в повітряний бій із противником. Реальний бойовий досвід F-14 у повітрі практично відсутній.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса про неоднозначний американський бойовий літак F-14 Tomcat, який був серед передових винищувачів свого часу.

Згадуючи Tomcat

За три десятиліття служби американські F-14 збили всього п'ять літаків класу "повітря-повітря". Насправді F-14 здійснив найбільше збиття на екрані, у двох фільмах "Топ Ган".

У фільмі 1986 року F-14 займає настільки чільне місце, що цей багатоцільовий винищувач цілком може вважатися персонажем фільму. Режисер Рідлі Скотт гідно оцінив Tomcat, закарбувавши красу і міць цього планера в одній з найпрекрасніших картин в історії кінематографа. Підсвічений променями сонця, що заходить, в обрамленні блакитних вод, F-14 настільки ж гарний собою, як інші зірки фільму — Том Круз або Вел Кілмер. І, звичайно, за сюжетом фільму F-14 збиває кілька вигаданих МіГ-28.

Винищувач F-14 Фото: Pinterest

У сиквелі "Топ Ган" 2022 року F-14 з'являється в епізоді, коли герої Тома Круза і Майлза Теллера викрадають F-14 з ворожого аеродрому і виконують вкрай неправдоподібний зліт з маленького майданчика. І знову F-14 постає в найвигіднішому світлі, відважно борючись із "винищувачами п'ятого покоління", створеними за зразком російського Су-57.

Загалом у серії "Топ Ган" на рахунку F-14 більше збиттів, ніж за три десятиліття реальної служби у ВМС США.

Результати реальних повітряних боїв

1981 року два F-14 з VF-41 збили два лівійські винищувачі Су-22 внаслідок інциденту, який увійшов в історію як інцидент у затоці Сидра. Ініціатором зіткнення був Су-22, що вельми нерозумно з його боку: Су-22 був погано оснащений для боротьби з передовими на той момент F-14.

Вісім років потому, 1989 року, два F-14 з VF-23 знову збили два лівійські винищувачі — цього разу МіГ-23. F-14, пам'ятаючи про лівійську атаку над затокою Сидра, вирішили, що МіГи вступають у бій, і вирішили перехопити їх.

F-14 брав активну участь у війні в Перській затоці, хоча за його результатами цього не скажеш: на його рахунку лише одне збиття вертольота Мі-8.

F-14 Tomcat на палубі авіаносця Фото: Pinterest

Широке застосування за кордоном

Слід пам'ятати, що F-14 також експортували в Іран до революції. Іранські F-14 брали активну участь у бойових діях протягом 1980-х років під час ірано-іракської війни. Проти сил Саддама F-14 діяв активно й успішно; іранці стверджують, що F-14 заслужив 150 уражень в повітрі. Підтверджено тільки 55 з них, але в будь-якому разі це вдесятеро більше уражень, ніж будь-коли фіксували американці.

Іронія полягає в тому, що один із найбільш упізнаваних американських літаків усіх часів, F-14 Tomcat, домігся переважної більшості своїх бойових заслуг у руках іранських льотчиків.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.