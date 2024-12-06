Мэру Умани Александру Цебрию посмертно присвоили звание Герой Украины: подробности (фото)

Экс-глава Умани был младшим сержантом и командовал пулеметным взводом роты огневой поддержки стрелкового батальона 58-й мотопехотной бригады.

Бывшему городскому голове города Умань Черкасской области Александру Цебрию присвоено звание Герой Украины посмертно. Об этом сообщается на сайте президента Украины в указе №818/2024.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Цебрию Александру Владимировичу — младшему сержанту (посмертно)", — говорится в приказе.

Александр Цебрий

О посмертной награде мэру Умани сообщили на странице 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, где он проходил службу.

Отмечается, что погибший глава Умани был младшим сержантом и командовал пулеметным взводом роты огневой поддержки стрелкового батальона 58-й мотопехотной бригады.

Александр Цебрий

Бывший городской голова после российского вторжения присоединился к Вооруженным Силам и прошел путь от солдата до командира подразделения.

"Неоднократно отражал вражеские штурмы, организовывал оборону опорных пунктов, взял в плен российского захватчика. Государство наградило Александра Цебрия орденом "За мужество" III степени. 24 июля 2024 года Александр Цебрий во время штурмовых действий в Донецкой области погиб в бою за Украину", — напомнили в бригаде.

Что известно об Александре Цебрии

Александр Цебрий был городским головой Умани с 2015 по 2020 год. В августе-сентябре 2020 года во время пандемии COVID-19 выступал против массового паломничества хасидов в Умань.

Цебрий стал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. 14 марта 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил Цебрию орден "За мужество III степени".

Александр Цебрий

Городской голова погиб 24 июля 2024 года во время штурмовых действий от тяжелого ранения на руках у побратимов.

Также 5 декабря сообщалось, что россияне замучили в плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. В Украину вернули его тело. Россияне похитили Евгения Матвеева в марте 2022 года. Долгое время его дальнейшая судьба была неизвестна.