Мэру Умани Александру Цебрию посмертно присвоили звание Герой Украины: подробности (фото)
Экс-глава Умани был младшим сержантом и командовал пулеметным взводом роты огневой поддержки стрелкового батальона 58-й мотопехотной бригады.
Бывшему городскому голове города Умань Черкасской области Александру Цебрию присвоено звание Герой Украины посмертно. Об этом сообщается на сайте президента Украины в указе №818/2024.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Цебрию Александру Владимировичу — младшему сержанту (посмертно)", — говорится в приказе.
О посмертной награде мэру Умани сообщили на странице 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, где он проходил службу.
Отмечается, что погибший глава Умани был младшим сержантом и командовал пулеметным взводом роты огневой поддержки стрелкового батальона 58-й мотопехотной бригады.
Бывший городской голова после российского вторжения присоединился к Вооруженным Силам и прошел путь от солдата до командира подразделения.
"Неоднократно отражал вражеские штурмы, организовывал оборону опорных пунктов, взял в плен российского захватчика. Государство наградило Александра Цебрия орденом "За мужество" III степени. 24 июля 2024 года Александр Цебрий во время штурмовых действий в Донецкой области погиб в бою за Украину", — напомнили в бригаде.
Что известно об Александре Цебрии
Александр Цебрий был городским головой Умани с 2015 по 2020 год. В августе-сентябре 2020 года во время пандемии COVID-19 выступал против массового паломничества хасидов в Умань.
Цебрий стал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. 14 марта 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил Цебрию орден "За мужество III степени".
Городской голова погиб 24 июля 2024 года во время штурмовых действий от тяжелого ранения на руках у побратимов.
Также 5 декабря сообщалось, что россияне замучили в плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. В Украину вернули его тело. Россияне похитили Евгения Матвеева в марте 2022 года. Долгое время его дальнейшая судьба была неизвестна.