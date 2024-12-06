Меру Умані Олександру Цебрію посмертно присвоїли звання Герой України: подробиці (фото)

Ексочільник Умані був молодшим сержантом і командував кулеметним взводом роти вогневої підтримки стрілецького батальйону 58-ї мотопіхотної бригади.

Колишньому міському голові міста Умань на Черкащині Олександру Цебрію присвоєно звання Герой України посмертно. Про це повідомляється на сайті президента України в указі №818/2024 .

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Цебрію Олександру Володимировичу — молодшому сержанту (посмертно)", — йдеться в наказі.

Олександр Цебрій

Про посмертну нагороду меру Умані повідомили на сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, де він ніс службу.

Зазначається, що загиблий очільник Умані був молодшим сержантом і командував кулеметним взводом роти вогневої підтримки стрілецького батальйону 58-ї мотопіхотної бригади.

Олександр Цебрій

Колишній міський голова після російського вторгнення долучився до Збройних сил та пройшов шлях від солдата до командира підрозділу.

"Неодноразово відбивав ворожі штурми, організовував оборону опорних пунктів, взяв у полон російського загарбника. Держава нагородила Олександра Цебрія орденом "За мужність" ІІІ ступеню. 24 липня 2024 року Олександр Цебрій під час штурмових дій на Донеччині загинув у бою за Україну", — нагадали у бригаді.

Що відомо про Олександра Цебрія

Олександр Цебрій був міським головою Умані з 2015 по 2020 рік. В серпні-вересні 2020 року під час пандемії COVID-19 виступав проти масового паломництва хасидів до Умані.

Цебрій став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. 14 березня 2024 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив Цебрію орден "За мужність ІІІ ступеня".

Олександр Цебрій

Міський голова загинув 24 липня 2024 року під час штурмових дій від важкого поранення на руках у побратимів.

Також 5 грудня повідомлялося, що росіяни закатували в полоні мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва. До України повернули його тіло. Росіяни викрали Євгенія Матвєєва у березні 2022 року. Довгий час його подальша доля була невідома.