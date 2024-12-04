Росіяни закатували в полоні мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва: до України повернули його тіло

Росіяни викрали Євгенія Матвєєва у березні 2022 року. Довгий час його подальша доля була невідома.

Мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв помер у російському полоні, де провів 2 роки та 8 місяців. Його тіло повернули до України під час останнього обміну полоненими, повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

Майбутній міський голова Євгеній Матвєєв народився 8 грудня 1960 року. Освіту отримав у Харківському політеху, працював на керівних посадах на заводі будівельно-опоряджувальних машин та сироробному комбінаті в Дніпрорудному.

Вперше посаду міського голови Дніпрорудного він обійняв у 2006 році, потім містяни обирали його ще двічі. Під час його останньої каденції Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

"Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим. Під час окупації – не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував", — сказав голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

Мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва викрали у березні 2022 року

Про те, що росіяни викрали мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, повідомив 13 березня 2022 року голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У пресслужбі Запорізької ОДА зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України міський голова Дніпрорудного мав чітку проукраїнську позицію. Він ініціював створення дружини для патрулювання вулиць, щоб запобігти мародерству, організував випікання хліба, коли в магазинах стали добігати кінця запаси продуктів, а також щодня записував звернення до містян у соцмережі.

Коли 27 лютого 2022 року ворожі війська намагалися окупувати місто, Євгеній Матвєєв разом із жителями Дніпрорудного блокував проїзд для російської техніки.

Повідомляється, що 13 березня Матвєєв виїхав на блокпост на в'їзді до Дніпрорудного після повідомлення про затримку автобуса з працівниками Запорізького залізорудного комбінату. Гірників окупанти відпустили, а міського голову взяли в полон.

"Його подальша доля довгий час була невідома. Асоціація міст України, правозахисні організації та міжнародні партнери неодноразово закликали країну-агресорку звільнити полоненого міського голову. Під час останнього обміну його тіло нарешті повернули на підконтрольну Україні територію", — говорять в адміністрації Запорізької області.

Нагадаємо, 25 листопада український військовий і журналіст Максим Буткевич розповів, як потрапив у полон: один із його побратимів "здав" взвод ЗСУ окупантам.