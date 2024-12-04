Россияне запытали в плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева: в Украину вернули его тело

Россияне похитили Евгения Матвеева в марте 2022 года. Долгое время его дальнейшая судьба была неизвестна.

Мэр Днепрорудного Евгений Матвеев умер в российском плену, где провел 2 года и 8 месяцев. Его тело вернули в Украину во время последнего обмена пленными, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Будущий городской голова Евгений Матвеев родился 8 декабря 1960 года. Образование получил в Харьковском политехе, работал на руководящих должностях на заводе строительно-упорядочивающих машин и сыродельном комбинате в Днепрорудном.

Впервые должность городского головы Днепрорудного он занял в 2006 году, затем горожане избирали его еще дважды. Во время его последней каденции Россия начала полномасштабное вторжение.

"Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, не равнодушным к судьбе своей страны и своей громады. Всегда работал с людьми и ради людей, слышал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Был волевым и принципиальным. Во время оккупации — не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности громады, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал", — сказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Мэра Днепрорудного Евгения Матвеева похитили в марте 2022 года

О том, что россияне похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, сообщил 13 марта 2022 года председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

В пресс-службе Запорожской ОГА отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину городской голова Днепрорудного имел четкую проукраинскую позицию. Он инициировал создание дружины для патрулирования улиц, чтобы предотвратить мародерство, организовал выпечку хлеба, когда в магазинах стали подходить к концу запасы продуктов, а также ежедневно записывал обращения к горожанам в соцсети.

Когда 27 февраля 2022 года вражеские войска пытались оккупировать город, Евгений Матвеев вместе с жителями Днепрорудного блокировал проезд для российской техники.

Сообщается, что 13 марта Матвеев выехал на блокпост на въезде в Днепрорудное после сообщения о задержке автобуса с работниками Запорожского железорудного комбината. Горняков оккупанты отпустили, а городского голову взяли в плен.

"Его дальнейшая судьба долгое время была неизвестна. Ассоциация городов Украины, правозащитные организации и международные партнеры неоднократно призывали страну-агрессора освободить пленного городского голову. Во время последнего обмена его тело наконец вернули на подконтрольную Украине территорию", — говорят в администрации Запорожской области.

Напомним, 25 ноября украинский военный и журналист Максим Буткевич рассказал, как попал в плен: один из его побратимов "сдал" взвод ВСУ оккупантам.