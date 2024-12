Немецкий Me 163 Komet: истребитель, убивавший своих летчиков

"Мессершмитт" вошел в историю как первый в мире истребитель с жидкостным ракетным двигателем. Но славилась машина тем, что не прощала своим летчикам ошибок.

Поговорка "Скорость убивает" в равной степени относилась как к экипажам Komet, так и к боевым самолетам союзников, для противостояния с которыми он был предназначен. В обмен на 16 совершенных этим самолетом поражений в воздухе от шести до девяти Me 163 были сбиты истребителями союзников… но, что еще печальнее с точки зрения Люфтваффе, по меньшей мере девять летчиков Me 163 погибли в авариях.

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС США Кристиана Д. Орра об уникальном немецком истребителе эпохи Второй мировой Me 163.

История военной авиации знает немало примеров боевых птиц, не менее, а в некоторых случаях и более смертоносных для экипажей, управлявших ими, чем для врагов, которым они должны были противостоять.

Например, "Сопвич Кэмел" (Sopwith Camel) был самым эффективным британским истребителем в Первой мировой войне, не говоря уже о том, что именно на нем "Снупи" удалось сбить "Красного Барона". Однако этот истребитель славился тем, что не прощал своим летчикам ошибок.

В ходе следующей мировой войны средний бомбардировщик Martin B-26 Marauder американского производства получил прозвище "Вдоводел" и "самолет, который отделял мужчин от мальчиков". К слову о "Вдоводеле", этот ярлык, наряду с "Летающим гробом", был присвоен также истребителю Lockheed F-104 Starfighter, а Republic F-105 Thunderchief получил прозвище "Thud" ("Грохот") во время войны во Вьетнаме из-за своей довольно неприятной склонности взрываться в воздухе.

Немецкий ракетный истребитель Me 163 в Национальном музее США Фото: National Museum

Но разбиться или взорваться в воздухе — это одно. А вот расплавить плоть и кости летчиков, управляющих самолетом, это уже совсем другое дело. Поэтому ракетоплан "Мессершмитт" Me 163 Komet нацистских Люфтваффе, пожалуй, занимает первое место в списке самых братоубийственных истребителей всех времен.

Хотя я не впервые пишу статью о Komet (см. мою предыдущую статью в National Interest), я был вынужден вернуться к этой теме после того, как наткнулся на видео на YouTube под названием "Не игрушка: самые страшные самолеты мира | Последние моменты", в котором на миниатюрном превью виднелся заголовок "Кислотный истребитель".

Messerschmitt Me 163 Komet: история создания и технические характеристики

Me 163 Komet совершил свой первый полет 1 сентября 1941 года, но на вооружение поступил только в 1944 году.

Одно из гитлеровских Wunderwaffen ("чудо-оружий"), Me 163 вошел в историю как первый в мире истребитель с ракетным двигателем. В соответствии с прозвищем Komet, его официальная максимальная скорость составляла 0,81 Маха (1000 км/ч), а неофициально в июле 1944 года немецкий летчик-испытатель Хайни Диттмар, управляя Komet, установил мировой рекорд скорости полета – 0,91 Маха (1130 км/ч), и это достижение оставалось непревзойденным до тех пор, пока Чак Йегер не преодолел звуковой барьер на своем Bell X-1 в октябре 1947 года.

Помимо скорости, Me 163 обладал внушительным арсеналом из двух 30-мм орудий Rheinmetall-Borsig MK 108, которые имели скорострельность 650 выстрелов в минуту и получили прозвище "пневматический молот" из-за характерного звука выстрела.

Немецкий ракетный истребитель Me 163 Фото: National Museum

Некоторые "Кометы" также были оснащены экспериментальной безоткатной винтовкой Sondergerät 500 Jägerfaust, предназначенной для борьбы с бомбардировщиками. Все это подтверждает парадоксальные истины боевой авиации: "Скорость — это жизнь" и "Скорость убивает".

Дополнительные технические характеристики и показатели Komet:

Длина фюзеляжа: 5,7 метра.

Размах крыльев: 9,3 метра.

Высота: 2,5 метра.

Вес пустого самолета: 1905 килограммов.

Максимальный взлетный вес: 4309 килограммов.

Живучесть: 7,5 мин. на электропитании.

Взлетная скорость: 81 м/с.

Жуткие истории Komet

Увы, как уже говорилось, поговорка "Скорость убивает" была применима к экипажам Komet в той же степени, что и к боевым самолетам союзников, для борьбы с которыми он был создан. В обмен на 16 заявленных поражений в воздухе (включая три P-51 Mustang, сбитых в одном бою в августе 1944 года), от шести до девяти Me 163 были сбиты летчиками истребителей союзников… но, что еще печальнее с точки зрения персонала Люфтваффе, по меньшей мере девять летчиков Me 163 погибли в авариях.

Кабина немецкого истребителя Me 163 Фото: National Museum

Главным виновником того, что Komet оказался в статусе летающего гроба, была его чрезвычайно нестабильная топливная смесь — смертельный дуэт T-Stoff и C-Stoff, который не только взрывоопасен, но и очень коррозиен и токсичен. Как сказал инженер-авиаконструктор д-р Александр Липпиш, "если вы окунете туда палец, то вынете только кость".

Чтобы доказать, насколько опасным был тип топлива, используемый в самолете, автор вышеупомянутого видео на YouTube рассказывает историю Йозефа Песа, 31-летнего аса Люфтваффе и кавалера Рыцарского креста, высшей награды Вооруженных сил нацистской Германии: "В 1943 году он был переведен в испытательное подразделение Messerschmitt Komet. Во время взлета тележка была сброшена слишком рано. Отскочив от взлетной полосы, она ударилась о самолет и разорвала шланг с T-Stoff. В результате двигатель заглох, и Пес был вынужден совершить экстренную посадку по глиссаде. Летчики на авиабазе наблюдали за тем, как их друг разбивает свой Komet. Бросившись к нему на помощь, они увидели душераздирающее зрелище. В кабине сидел Йозеф Пес, пропитанный едким T-Stoff. Его правая рука буквально растворилась, а вторая рука и голова представляли собой не более чем мягкую желеобразную массу. Лучший друг Песа, майор Вольфганг Шпете, приказал всем, кто не участвовал непосредственно в операции по спасению, немедленно покинуть место происшествия, поскольку он втайне надеялся, что авария мгновенно убила Песа или, по крайней мере, лишила его сознания".

Где они сейчас?

Из 370 построенных Komet всего 10 самолетов находятся в музеях Австралии, Канады, Германии, Великобритании и США. Я лично могу поручиться за Werk-Nummer 191301, Me 163 B-1a, выставленный в Смитсоновском национальном центре авиации и космонавтики имени Стивена Ф. Удвара-Хази в Шантильи, штат Вирджиния.

Об авторе

Кристиан Д. Орр — бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch, The Journal of Intelligence and Cyber Security и Simple Flying. И наконец, что не менее важно, он является компаньоном Военно-морского ордена США (NOUS).