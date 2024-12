Німецький Me 163 Komet: винищувач, який убивав своїх льотчиків

"Мессершмітт" увійшов в історію як перший у світі винищувач із рідинним ракетним двигуном. Але славилася машина тим, що не пробачала своїм льотчикам помилок.

Related video

Приказка "Швидкість убиває" однаковою мірою стосувалася як екіпажів Komet, так і бойових літаків союзників, для протистояння з якими він був призначений. В обмін на 16 скоєних цим літаком поразок у повітрі від шести до дев'яти Me 163 були збиті винищувачами союзників... але, що ще сумніше з погляду Люфтваффе, щонайменше дев'ять льотчиків Me 163 загинули в аваріях.

Фокус переклав статтю колишнього офіцера ВПС США Крістіана Д. Орра про унікальний німецький винищувач епохи Другої світової Me 163.

Історія військової авіації знає чимало прикладів бойових птахів, не менш, а в деяких випадках і більш смертоносних для екіпажів, які керували ними, аніж для ворогів, яким вони мали протистояти.

Наприклад, "Сопвіч Кемел" (Sopwith Camel) був найефективнішим британським винищувачем у Першій світовій війні, не кажучи вже про те, що саме на ньому "Снупі" вдалося збити "Червоного Барона". Однак цей винищувач славився тим, що не прощав своїм льотчикам помилок.

Під час наступної світової війни середній бомбардувальник Martin B-26 Marauder американського виробництва отримав прізвисько "Вдовороб" і "літак, який відділяв чоловіків від хлопчиків". До слова про "Вдовороба", цей ярлик, поряд із "Летючою труною", було присвоєно також винищувачу Lockheed F-104 Starfighter, а Republic F-105 Thunderchief отримав прізвисько "Thud" ("Гуркіт") під час війни у В'єтнамі через свою доволі неприємну схильність вибухати в повітрі.

Німецький ракетний винищувач Me 163 у Національному музеї США Фото: National Museum

Але розбитися або вибухнути в повітрі — це одне. А ось розплавити плоть і кістки льотчиків, які керують літаком, це вже зовсім інша справа. Тому ракетоплан "Мессершмітт" Me 163 Komet нацистських Люфтваффе, мабуть, посідає перше місце в списку найбільш братовбивчих винищувачів усіх часів.

Хоча я не вперше пишу статтю про Komet (див. мою попередню статтю в National Interest), я був змушений повернутися до цієї теми після того, як натрапив на відео на YouTube під назвою "Не іграшка: найстрашніші літаки світу | Останні моменти", у якому на мініатюрному прев'ю виднівся заголовок "Кислотний винищувач".

Messerschmitt Me 163 Komet: історія створення та технічні характеристики

Me 163 Komet здійснив свій перший політ 1 вересня 1941 року, але на озброєння надійшов тільки в 1944 році.

Одне з гітлерівських Wunderwaffen ("диво-зброя"), Me 163 увійшов в історію як перший у світі винищувач із ракетним двигуном. Відповідно до прізвиська Komet, його офіційна максимальна швидкість становила 0,81 Маха (1000 км/год), а неофіційно в липні 1944 року німецький льотчик-випробувач Гайні Діттмар, керуючи Komet, встановив світовий рекорд швидкості польоту — 0,91 Маха (1130 км/год), і це досягнення залишалося неперевершеним, аж доки Чак Йєгер не подолав звуковий бар'єр на своєму Bell X-1 у жовтні 1947 року.

Крім швидкості, Me 163 мав значний арсенал із двох 30-мм гармат Rheinmetall-Borsig MK 108, які мали скорострільність 650 пострілів на хвилину й дістали прізвисько "пневматичний молот" через характерний звук пострілу.

Німецький ракетний винищувач Me 163 Фото: National Museum

Деякі "Комети" також були оснащені експериментальною безвідкатною гвинтівкою Sondergerät 500 Jägerfaust, призначеною для боротьби з бомбардувальниками. Усе це підтверджує парадоксальні істини бойової авіації: "Швидкість — це життя" і "Швидкість вбиває".

Додаткові технічні характеристики та показники Komet:

Довжина фюзеляжу: 5,7 метра.

Розмах крил: 9,3 метра.

Висота: 2,5 метра.

Вага порожнього літака: 1905 кілограмів.

Максимальна злітна вага: 4309 кілограмів.

Живучість: 7,5 хвилини на електроживленні.

Злітна швидкість: 81 м/с.

Моторошні історії Komet

На жаль, як уже йшлося, приказка "Швидкість вбиває" була застосовна до екіпажів Komet тією самою мірою, що і до бойових літаків союзників, для боротьби з якими він був створений. В обмін на 16 заявлених поразок у повітрі (включно з трьома P-51 Mustang, збитими в одному бою в серпні 1944 року), від шести до дев'яти Me 163 були збиті льотчиками винищувачів союзників... але, що ще сумніше з погляду персоналу Люфтваффе, щонайменше дев'ять льотчиків Me 163 загинули в аваріях.

Кабіна німецького винищувача Me 163 Фото: National Museum

Головним винуватцем того, що Komet опинився в статусі літаючої труни, була його надзвичайно нестабільна паливна суміш — смертельний дует T-Stoff і C-Stoff, який не тільки вибухонебезпечний, а й дуже корозійний і токсичний. Як сказав інженер-авіаконструктор д-р Олександр Ліппіш, "якщо ви занурите туди палець, то виймете тільки кістку".

Щоб довести, наскільки небезпечним був тип пального, що використовувався в літаку, автор вищезгаданого відео на YouTube розповідає історію Йозефа Песа, 31-річного аса Люфтваффе і кавалера Лицарського хреста, найвищої нагороди Збройних сил нацистської Німеччини: "1943 року його перевели до випробувального підрозділу Messerschmitt Komet. Під час зльоту візок було скинуто занадто рано. Відскочивши від злітної смуги, він вдарився об літак і розірвав шланг із T-Stoff. У результаті двигун заглох, а Пес був змушений здійснити екстрену посадку по глісаді. Льотчики на авіабазі спостерігали за тим, як їхній друг розбиває свій Komet. Кинувшись до нього на допомогу, вони побачили моторошне видовище. У кабіні сидів Йозеф Пес, просочений їдким T-Stoff. Його права рука буквально розчинилася, а друга рука і голова являли собою не більш ніж м'яку желеподібну масу. Найкращий друг Песа, майор Вольфганг Шпете, наказав усім, хто не брав безпосередньої участі в операції з порятунку, негайно покинути місце події, оскільки він потай сподівався, що аварія миттєво вбила Песа або принаймні позбавила його свідомості".

Де вони зараз?

Із 370 побудованих Komet лише 10 літаків перебувають у музеях Австралії, Канади, Німеччини, Великої Британії та США. Я особисто можу поручитися за Werk-Nummer 191301, Me 163 B-1a, виставлений у Смітсонівському національному центрі авіації та космонавтики імені Стівена Ф. Удвара-Хазі в Шантильї, штат Вірджинія.

Про автора

Крістіан Д. Орр — колишній офіцер ВПС, співробітник федеральних правоохоронних органів і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косові, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідки (з ухилом у вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch, The Journal of Intelligence and Cyber Security і Simple Flying. І нарешті, що не менш важливо, він є компаньйоном Військово-морського ордена США (NOUS).