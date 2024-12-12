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Світ Новий рік-2025

Не варто "дарувати" це службі безпеки аеропорту: що не слід брати з собою в різдвяну подорож

Новий рік, різдво, аеропорт, багаж
Фото: ixbt | Деякі речі з собою не варто брати під час новорічних поїздок (ілюстративне фото)

Ці речі може вилучити служба безпеки аеропорту при проходженні перевірки багажу.

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Багато хто на Різдвяні та Новорічні свята планують подорож літаком в інші країни. В цьому випадку виникає спокуса набити валізу всілякими подарунками для рідних або друзів. Однак є декілька речей, які досвідчений мандрівник Берк Байрактар не радить брати з собою в аеропорт, оскільки їх можуть зіпсувати при перевірці багажу або взагалі вилучити.

Перше, що не варто брати з собою в літак — це гарно упаковані подарунки. Звісно, упаковка подарунків заздалегідь може заощадити час, однак для перельоту це ризикований крок. Річ в тім, що співробітники служби безпеки аеропорту можуть розгорнути їх під час огляду, якщо їх вміст неможливо чітко ідентифікувати за допомогою сканера.

"Позбавте себе зайвого клопоту — натомість виберіть святкові подарункові пакети. Їх легко використовувати повторно, і вони не будуть зіпсовані під час перевірки безпеки. Або ж запакуйте пакувальний папір і зберіть подарунки після прибуття", — розповів Берк Байрактар.

Погана ідея також брати з собою в дорогу різдвяні хлопавки. Вони містять вибухові компоненти та суворо заборонені на більшості рейсів з міркувань безпеки. Аналогічна ситуація з бенгальскими вогнями.

Якщо хочеться привезти улюбленим племінникам або племінницям іграшкову зброю, наприклад, меч або пістолет, краще придбати в пункті призначення. В інакшому випадку служба безпеки аеропорту може вилучити їх. Те ж саме стосується й іграшок, які нагадують вогнепальну або іншу зброю. Навіть водяні пістолети можуть стати причиною хаосу на контрольно-пропускних пунктах.

До речі, існує список найкомфортніших міст для подорожі. В трійку "лідерів" увійшли європейські міста. Це свідчить про те, що європейців приваблює ідея святкування Різдва у традиційному стилі.

Якщо ж хочеться відсвяткувати Новий рік та Різдво вдома, можна звернути увагу на основні вимоги до штучної ялинки. Тоді вона не буде відрізнятись зовнішньо від справжнього дерева.