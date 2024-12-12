Не стоит "дарить" это службе безопасности аэропорта: что не следует брать с собой в рождественское путешествие

Эти вещи может изъять служба безопасности аэропорта при прохождении проверки багажа.

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Многие на Рождественские и Новогодние праздники планируют путешествие самолетом в другие страны. В этом случае возникает соблазн набить чемодан всевозможными подарками для родных или друзей. Однако есть несколько вещей, которые опытный путешественник Берк Байрактар не советует брать с собой в аэропорт, поскольку их могут испортить при проверке багажа или вообще изъять.

Первое, что не стоит брать с собой в самолет — это хорошо упакованные подарки. Конечно, упаковка подарков заранее может сэкономить время, однако для перелета это рискованный шаг. Дело в том, что сотрудники службы безопасности аэропорта могут развернуть их во время досмотра, если их содержимое невозможно четко идентифицировать с помощью сканера.

"Избавьте себя от лишних хлопот — вместо этого выберите праздничные подарочные пакеты. Их легко использовать повторно, и они не будут испорчены во время проверки безопасности. Или же упакуйте упаковочную бумагу и соберите подарки по прибытии", — рассказал Берк Байрактар.

Плохая идея также брать с собой в дорогу рождественские хлопушки. Они содержат взрывчатые компоненты и строго запрещены на большинстве рейсов по соображениям безопасности. Аналогичная ситуация с бенгальскими огнями.

Если хочется привезти любимым племянникам или племянницам игрушечное оружие, например, меч или пистолет, лучше приобрести в пункте назначения. В противном случае служба безопасности аэропорта может изъять их. То же самое касается и игрушек, которые напоминают огнестрельное или другое оружие. Даже водяные пистолеты могут стать причиной хаоса на контрольно-пропускных пунктах.

Кстати, существует список самых комфортных городов для путешествия. В тройку "лидеров" вошли европейские города. Это свидетельствует о том, что европейцев привлекает идея празднования Рождества в традиционном стиле.

Если же хочется отпраздновать Новый год и Рождество дома, можно обратить внимание на основные требования к искусственной елке. Тогда она не будет отличаться внешне от настоящего дерева.