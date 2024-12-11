Українська авіакомпанія відновить польоти 2025 року: перші маршрути та деталі

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про відновлення регулярних рейсів із весни 2025 року. Через закриття українських аеропортів польоти будуть виконуватися з Кишинева.

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Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про повернення до регулярних рейсів навесні 2025 року. Квитки на рейси вже можна придбати на офіційному сайті перевізника. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці компанії.

Де літатимуть

Через війну і закриття українських аеропортів усі рейси виконуватимуться з Кишинева. Однак SkyUp підкреслює, що це лише тимчасовий захід, і компанія прагне повернутися в українське небо за першої ж можливості.

"Ми сумуємо за нашим "Борисполем", але починаємо регулярні польоти з Кишинева. Це крок ближче до дому. Ми обов'язково повернемося в мирне небо першими", — йдеться в заяві компанії.

Маршрути охоплюють кілька популярних європейських напрямків:

Франція: Париж

Париж Португалія: Лісабон

Лісабон Іспанія: Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка

Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка Кіпр: Ларнака

Ларнака Греція: Салоніки, Іракліон

Що з грошима за скасовані рейси

У компанії запевняють, що кошти пасажирів, чиї рейси було скасовано раніше, залишаються на рахунках і можуть бути використані для нових бронювань.

Нагадаємо, у березні 2024 року представник офісу президента пояснив, які умови слід виконати для відкриття повітряного простору. У вересні 2024 року російська влада заявила, що турбується через можливу появу в Україні засобів ППО з Вірменії.