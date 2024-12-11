Украинская авиакомпания возобновит полеты в 2025 году: первые маршруты и детали
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines объявила о возобновлении регулярных рейсов с весны 2025 года. Из-за закрытия украинских аэропортов полеты будут выполняться из Кишинева.
Авиакомпания SkyUp Airlines объявила о возвращении к регулярным рейсам весной 2025 года. Билеты на рейсы уже можно приобрести на официальном сайте перевозчика. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице компании.
Где будут летать
Из-за войны и закрытия украинских аэропортов все рейсы будут выполняться из Кишинева. Однако SkyUp подчеркивает, что это лишь временная мера, и компания стремится вернуться в украинское небо при первой же возможности.
"Мы скучаем по нашему "Борисполю", но начинаем регулярные полеты из Кишинева. Это шаг ближе к дому. Мы обязательно вернемся в мирное небо первыми", — говорится в заявлении компании.
Маршруты охватывают несколько популярных европейских направлений:
- Франция: Париж
- Португалия: Лиссабон
- Испания: Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка
- Кипр: Ларнака
- Греция: Салоники, Ираклион
Что с деньгами за отмененные рейсы
В компании уверяют, что средства пассажиров, чьи рейсы были отменены ранее, остаются на счетах и могут быть использованы для новых бронирований.
Напоминим, в марте 2024 года представитель офиса президента объяснил, какие условия следует выполнить для открытия воздушного пространства. В сентябре 2024 года российские власти заявили, что беспокоятся из-за возможного появления в Украине средств ПВО из Армении.