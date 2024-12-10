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Военный Фокус Российско-украинская война

Наблюдает за врагом и корректирует огонь: волонтеры из Кременчуга создали прибор "Око" для ВСУ

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Александр Колодиевский с прибором "Око"

Прибор оснащен подзорной трубой с 16-кратным увеличением, а также электронным микроскопом, который усиливает изображение в 1600 раз. "Око" является своеобразным аналогом российского "Мурома М".

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В Кременчуге на Полтавщине группа волонтеров во главе с Александром Колотиевским разработали прибор "Око" для украинских защитников. Он уже доказал свою способность спасать жизни украинским бойцам на фронте. С его помощью можно наблюдать за врагами, корректировать артиллерийский огонь на расстоянии до десяти километров. Об этом пишут "Факты".

Прибор оснащен подзорной трубой с 16-кратным увеличением, а также электронным микроскопом, который усиливает изображение в 1600 раз. "Око" является своеобразным аналогом российского "Мурома М".

Александр Колотиевский по образованию инженер-механик с опытом работы в промышленности. Волонтер рассказывает, что его группа подала заявку на финансирование в государственную структуру, которая отвечает за это направление, но уже прошло полгода, но вопрос так и не решился. Волонтеры начали искать варианты уменьшения себе стоимости прибора за счет недорогих комплектующих.

Прибор "Око" Fullscreen
Прибор "Око"

"По механической части управления прибором по проводам удалось достичь на расстояние до 300 метров. А видеосигнал — всего 100 метров. Но благодаря воплощением новых технологий стабильный видеосигнал передавался до 200 метров, что позволило устанавливать прибор на холме, в помещении или на вертикальной плоскости (столб, дерево), а воину на расстоянии более 100 метров прятаться в укрытии, быть защищенным от поражения, но при этом наблюдать за врагом на расстоянии до 6 километров, а в горизонте — до 8 километров", — рассказывает автор изобретения.

Он говорит, что это дает возможность не зависеть от работы РЭБов, корректировать огонь артиллерии, минометов, снайперов, наблюдать за перемещением врага до 6 км. Прибор работает при температуре от +60 до -15 градусов. Его может скрывать маскировочная сетка. "Око" выдерживает любой дождь.

"Установить прибор можно за 2-3 километра от линии разграничения и при этом видеть на 3-4 километра вглубь вражеской территории. То есть основная задача — сохранить жизнь воина — была выполнена в базовой модели. Следующим этапом улучшения работы является установка направленного прослушивающего устройства, что дает возможность прослушивания разговоров в окопах оккупантов", — рассказывает Александр Колотиевский.

Прибор "Око" Fullscreen
Прибор "Око"

Также на приборе установлен одноплатный компьютер с соответствующей программой. Сейчас волонтеры работают над установкой тепловизора, что позволит круглосуточно контролировать движение врага.

Одиннадцать приборов волонтеры уже бесплатно передали украинским воинам, из которых три — "на экспорт" под Курск. Сейчас в работе 15 приборов "Око", которые очень ждут наши защитники.

"Имея небольшой вес, а это 3 килограмма без кабеля, прибор является отличным вариантом в качестве переносного мобильного пункта наблюдения. Его могут использовать разведывательные группы и артиллерийские подразделения для корректировки огня. Кроме того, прибор поможет снайперу выполнить задачу по ликвидации поставленной цели. Дальность наблюдения прибора составляет до 10 километров, это обеспечивает защиту личного состава и военной техники", — сказал об изобретении ветеран войны Валерий Орел.

Напомним, что благотворительный фонд "Вернись живым" в рамках проекта "ОКО ЗА ОКО 3" передал нескольким бригадам Десантно-штурмовых войск ВСУ боевые комплексы "Пульстрон" для разведки и уничтожения противника, содержащие более 40 единиц оружия и техники.

27 ноября сообщалось, что волынские инженеры-изобретатели создали наземный роботизированный комплекс "Воз", который может перемещаться и по суше, и по воде. Управлять им можно как дистанционно, так и с самой машины.