Наблюдает за врагом и корректирует огонь: волонтеры из Кременчуга создали прибор "Око" для ВСУ

Прибор оснащен подзорной трубой с 16-кратным увеличением, а также электронным микроскопом, который усиливает изображение в 1600 раз. "Око" является своеобразным аналогом российского "Мурома М".

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В Кременчуге на Полтавщине группа волонтеров во главе с Александром Колотиевским разработали прибор "Око" для украинских защитников. Он уже доказал свою способность спасать жизни украинским бойцам на фронте. С его помощью можно наблюдать за врагами, корректировать артиллерийский огонь на расстоянии до десяти километров. Об этом пишут "Факты".

Прибор оснащен подзорной трубой с 16-кратным увеличением, а также электронным микроскопом, который усиливает изображение в 1600 раз. "Око" является своеобразным аналогом российского "Мурома М".

Александр Колотиевский по образованию инженер-механик с опытом работы в промышленности. Волонтер рассказывает, что его группа подала заявку на финансирование в государственную структуру, которая отвечает за это направление, но уже прошло полгода, но вопрос так и не решился. Волонтеры начали искать варианты уменьшения себе стоимости прибора за счет недорогих комплектующих.

Прибор "Око"

"По механической части управления прибором по проводам удалось достичь на расстояние до 300 метров. А видеосигнал — всего 100 метров. Но благодаря воплощением новых технологий стабильный видеосигнал передавался до 200 метров, что позволило устанавливать прибор на холме, в помещении или на вертикальной плоскости (столб, дерево), а воину на расстоянии более 100 метров прятаться в укрытии, быть защищенным от поражения, но при этом наблюдать за врагом на расстоянии до 6 километров, а в горизонте — до 8 километров", — рассказывает автор изобретения.

Он говорит, что это дает возможность не зависеть от работы РЭБов, корректировать огонь артиллерии, минометов, снайперов, наблюдать за перемещением врага до 6 км. Прибор работает при температуре от +60 до -15 градусов. Его может скрывать маскировочная сетка. "Око" выдерживает любой дождь.

"Установить прибор можно за 2-3 километра от линии разграничения и при этом видеть на 3-4 километра вглубь вражеской территории. То есть основная задача — сохранить жизнь воина — была выполнена в базовой модели. Следующим этапом улучшения работы является установка направленного прослушивающего устройства, что дает возможность прослушивания разговоров в окопах оккупантов", — рассказывает Александр Колотиевский.

Прибор "Око"

Также на приборе установлен одноплатный компьютер с соответствующей программой. Сейчас волонтеры работают над установкой тепловизора, что позволит круглосуточно контролировать движение врага.

Одиннадцать приборов волонтеры уже бесплатно передали украинским воинам, из которых три — "на экспорт" под Курск. Сейчас в работе 15 приборов "Око", которые очень ждут наши защитники.

"Имея небольшой вес, а это 3 килограмма без кабеля, прибор является отличным вариантом в качестве переносного мобильного пункта наблюдения. Его могут использовать разведывательные группы и артиллерийские подразделения для корректировки огня. Кроме того, прибор поможет снайперу выполнить задачу по ликвидации поставленной цели. Дальность наблюдения прибора составляет до 10 километров, это обеспечивает защиту личного состава и военной техники", — сказал об изобретении ветеран войны Валерий Орел.

Напомним, что благотворительный фонд "Вернись живым" в рамках проекта "ОКО ЗА ОКО 3" передал нескольким бригадам Десантно-штурмовых войск ВСУ боевые комплексы "Пульстрон" для разведки и уничтожения противника, содержащие более 40 единиц оружия и техники.

27 ноября сообщалось, что волынские инженеры-изобретатели создали наземный роботизированный комплекс "Воз", который может перемещаться и по суше, и по воде. Управлять им можно как дистанционно, так и с самой машины.