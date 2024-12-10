Спостерігає за ворогом і корегує вогонь: волонтери з Кременчука створили прилад "Око" для ЗСУ

Прилад оснащений підзорною трубою з 16-кратним збільшенням, а також електронним мікроскопом, який підсилює зображення у 1600 разів. "Око" є своєрідним аналогом російського "Мурома М".

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У Кременчуці на Полтавщині група волонтерів на чолі з Олександром Колотієвським розробили прилад "Око" для українських захисників. Він вже довів свою спроможність рятувати життя українським бійцям на фронті. За його допомогою можна спостерігати за ворогами, коригувати артилерійський вогонь на відстані до десяти кілометрів. Про це пишуть "Факти".

Прилад оснащений підзорною трубою з 16-кратним збільшенням, а також електронним мікроскопом, який підсилює зображення у 1600 разів. "Око" є своєрідним аналогом російського "Мурома М".

Олександр Колотієвський за освітою інженер-механік з досвідом роботи в промисловості. Волонтер розповідає, що його група подала заявку на фінансування до державної структури, яка відповідає за цей напрямок, але вже пройшло пів року, але питання так і не вирішилося. Волонтери почали шукати варіанти зменшення собі вартості приладу за рахунок недорогих комплектуючих.

Прилад "Око"

"По механічній частині управління приладом по дротах вдалося досягти на відстань до 300 метрів. А відеосигнал — лише 100 метрів. Та завдяки втіленням нових технологій стабільний відеосигнал передавався до 200 метрів, що дало можливість встановлювати прилад на пагорбі, у приміщенні або на вертикальній площині (стовп, дерево), а воїну на відстані понад 100 метрів ховатися в укритті, бути захищеним від ураження, але при цьому спостерігати за ворогом на відстані до 6 кілометрів, а в горизонті — до 8 кілометрів", — розповідає автор винаходу.

Він говорить, що це дає можливість не залежати від роботи РЕБів, коригувати вогонь артилерії, мінометів, снайперів, спостерігати за переміщенням ворога до 6 км. Прилад працює при температурі від +60 до -15 градусів. Його може приховувати маскувальна сітка. "Око" витримує будь-який дощ.

"Встановити прилад можна за 2−3 кілометри від лінії розмежування й при цьому бачити на 3−4 кілометри вглиб ворожої території. Тобто основна задача — зберегти життя воїна — була виконана в базовій моделі. Наступним етапом покращення роботи є встановлення направленого прослуховуючого пристрою, що дає можливість прослуховування розмов в окопах окупантів", — розповідає Олександр Колотієвський.

Прилад "Око"

Також на приладі встановлено одноплатний комп'ютер з відповідною програмою. Зараз волонтери працюють над встановленням тепловізора, що дасть можливість цілодобово контролювати рух ворога.

Одинадцять приладів волонтери вже безкоштовно передали українським воїнам, з яких три — "на експорт" під Курськ. Зараз в роботі 15 приладів "Око", на які дуже чекають наші захисники.

"Маючи невелику вагу, а це 3 кілограми без кабелю, прилад є чудовим варіантом як переносний мобільний пункт спостереження. Його можуть використовувати розвідувальні групи та артилерійські підрозділи для коригування вогню. Крім того, прилад допоможе снайперу виконати завдання з ліквідації поставленої цілі. Дальність спостерігання приладу становить до 10 кілометрів, це забезпечує захист особового складу й військової техніки", — сказав про винахід ветеран війни Валерій Орел.

Нагадаємо, що благодійний фонд "Повернись живим" у межах проєкту "ОКО ЗА ОКО 3" передав кільком бригадам Десантно-штурмових військ ЗСУ бойові комплекси "Пульстрон" для розвідки та знищення супротивника, що містять понад 40 одиниць зброї та техніки.

27 листопада повідомлялося, що волинські інженери-винахідники створили наземний роботизований комплекс "Воз", який може переміщуватися і сушею, і водою. Керувати ним можна як дистанційно, так і з самої машини.