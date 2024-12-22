Корабли, словно ржавые ведра: почему ВМС США стоит бороться со ржавчиной

Американские специалисты обратили внимание на внешний вид некоторых американских военных кораблей. Ведь от ржавчины до коррозии — один шаг.

Related video

Неспособность ВМС США поддерживать чистоту и отсутствие ржавчины на таких кораблях, как USS Green Bay, подрывает стратегический авторитет флота. В контексте глобального противостояния визуальные свидетельства профессионализма внушают доверие союзникам и сдерживают противников.

Фокус перевел статью заведующего кафедрой в Военно-морском колледже Джеймса Холмса о проблемах с внешним видом американских боевых кораблей.

Посмотрите на фотографию USS Green Bay (LPD 20), одного из лучших амфибийных судов ВМС США, которое зашло в порт Перл-Харбор в конце прошлого месяца. А теперь взгляните на покрытый ржавчиной корпус Green Bay глазами друга или врага Америки. Внушит ли такое изображение уверенность союзникам, партнерам или друзьям, полагающимся на вооруженные силы США в защите от жалкой своры мерзавцев и негодяев? Или же оно скорее станет потехой для врагов?

По всей вероятности, союзники, партнеры и друзья побледнеют от ужаса, а враги будут ликовать. Успешный стратег убеждает партнеров, которых он хочет привлечь, и антагонистов, которых он хочет устрашить, что нет лучшего друга и худшего врага, чем его боевые силы. Он прибегает к убеждению при помощи оружия, зная, что стратегическое противостояние в мирное время – это виртуальная война. Это война за восприятие. Побеждает тот участник, который убедит других, что выиграет бой, если дело дойдет до него.

Союзники принимают на веру обещания смелого друга. Противники отступают, не желая ввязываться в безнадежное дело.

Внешний вид боевых сил может стать решающим фактором в войне за восприятие. Визуальный образ – единственный способ оценить потенциал, не дожидаясь перестрелки. Противник, создающий образ компетентности, профессионализма и элегантности, как правило, одерживает верх в мирное время. Противник, демонстрирующий некомпетентность, безразличие или и то, и другое, как правило, проигрывает. Вот почему мы, служившие в ВМС США при мистере Рейгане, с удовольствием высмеивали советский флот, когда в прессе появлялись фотографии его "ржавых ведер". Фотографии показывали, кто наверняка выйдет победителем из будущей схватки.

Американский большой десантный корабль-док USS Oak Hill Фото: Соцсети

Поддержание внешнего вида, таким образом, имеет решающее значение. В мою бытность юнгой на одном из легендарных военных кораблей меня постоянно раздражало то, какое значение глупые стариканы из командного состава придавали борьбе с коррозией. Со всей мудростью молодости мы указывали на то, что металл и соленая вода сосуществуют даже при самых благоприятных обстоятельствах. Ржавчина – вечный враг человечества. Она покрывает металл, когда судно набирает морскую воду в свои внутренности для охлаждения механизмов и оружия, подачи воды для пожаротушения и выполнения других бесчисленных функций, которые должен выполнять любой механизированный военный корабль, прежде чем выпустить за борт отработанные жидкости и газы. Коррозия неизбежна.

Корабль может выйти в море с девственно чистыми бортами и палубой, но спустя несколько недель вернуться в порт с полосами ржавчины на корпусе. Это совершенно нормально. Зачем на этом зацикливаться?

А вот зачем. Хотя коррозия – это бич, который никогда невозможно окончательно победить, при достаточном умении и решимости ее можно контролировать. При этом экипаж сохраняет профессиональный вид, производя впечатление на тех, кто формирует свое мнение о флоте. Сам превратившись в дряхлого старца, я оценил глубокую мудрость своих предшественников. Визуальный образ говорит сам за себя. Команда, которая не может побеспокоиться о том, чтобы ее судно выглядело нормально, выполняя рутинные, но критически важные задачи, вероятно, не станет заниматься и более важными вещами, такими как совершенствование в мореходстве и тактике.

Советские экипажи так и поступали.

Так что мы были правы, насмехаясь над нашими противниками. В материальном смысле советский флот к 1970-м годам был уже на высоте, получая на вооружение все более и более новые корабли. Но самое современное оружие не лучше человека, который им владеет. В этом и заключалась гибель Советов. Их экипажи были неряшливы, и это проявлялось в таких мелочах, как уход за кораблями. В этом кроется непреложная истина. Армия может обладать самым грозным вооружением на планете, но мало кого успокоит, отпугнет или принудит, если друзья и враги сочтут ее личный состав некомпетентным или нерадивым.

Советский ТАРКР "Адмирал Лазарев" Фото: topwar.ru

В конце концов именно детали говорят о том, кто из бойцов более, а кто менее боеспособен. В те времена явное преимущество во внешнем виде – а значит, и в стратегическом соперничестве без войны – принадлежало ВМС США. Но видимость сыграла злую шутку с нами самими. USS Green Bay – это не единичный пример. Слишком часто наш нынешний флот выглядит как друг, которому не стоит доверять, или враг, которого не стоит бояться.

Неряшливый внешний вид портит имидж ВМС США, подрывает доверие иностранцев к способности Соединенных Штатов выполнять свои обязательства в сфере безопасности и подталкивает противников к тому, чтобы противостоять усилиям Вашингтона по сдерживанию или принуждению. В условиях зарождающегося соперничества с такими странами, как Китай, Россия и Иран, фотография, подобная фотографии USS Green Bay, – не иначе как выстрел в ногу самим себе в стратегической конкуренции вокруг Евразии. Она ослабляет американские альянсы и партнерские отношения, одновременно внушая уверенность "команде противника". Соответственно, страдает и стратегическая позиция Соединенных Штатов на суперконтиненте.

Давайте держать лицо, иначе проиграем.

Об авторе

Джеймс Холмс – заведующий кафедрой морской стратегии имени Дж. К. Уайли в Военно-морском колледже и научный сотрудник Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии. Редакция может не разделять мнение автора.