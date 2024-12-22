Кораблі, немов іржаві відра: чому ВМС США варто боротися з іржею

Американські фахівці звернули увагу на зовнішній вигляд деяких американських військових кораблів. Адже від іржі до корозії — один крок.

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Нездатність ВМС США підтримувати чистоту і відсутність іржі на таких кораблях, як USS Green Bay, підриває стратегічний авторитет флоту. У контексті глобального протистояння візуальні свідчення професіоналізму вселяють довіру союзникам і стримують супротивників.

Фокус переклав статтю завідувача кафедри у Військово-морському коледжі Джеймса Холмса про проблеми із зовнішнім виглядом американських бойових кораблів.

Подивіться на фотографію USS Green Bay (LPD 20), одного з найкращих амфібійних суден ВМС США, яке зайшло в порт Перл-Гарбор наприкінці минулого місяця. А тепер погляньте на покритий іржею корпус Green Bay очима друга або ворога Америки. Чи вселить таке зображення впевненість союзникам, партнерам або друзям, які покладаються на збройні сили США в захисті від жалюгідної зграї мерзотників і негідників? Або ж воно швидше стане потіхою для ворогів?

Цілком імовірно, союзники, партнери та друзі збліднуть від жаху, а вороги радітимуть. Успішний стратег переконує партнерів, яких він хоче залучити, і антагоністів, яких він хоче залякати, що немає кращого друга і гіршого ворога, ніж його бойові сили. Він вдається до переконання за допомогою зброї, знаючи, що стратегічне протистояння в мирний час — це віртуальна війна. Це війна за сприйняття. Перемагає той учасник, який переконає інших, що виграє бій, якщо справа дійде до нього.

Союзники приймають на віру обіцянки сміливого друга. Противники відступають, не бажаючи вплутуватися в безнадійну справу.

Зовнішній вигляд бойових сил може стати вирішальним фактором у війні за сприйняття. Візуальний образ — єдиний спосіб оцінити потенціал, не чекаючи перестрілки. Противник, який створює образ компетентності, професіоналізму та елегантності, як правило, бере гору в мирний час. Противник, який демонструє некомпетентність, байдужість або і те, і інше, як правило, програє. Ось чому ми, які служили у ВМС США за містера Рейгана, із задоволенням висміювали радянський флот, коли в пресі з'являлися фотографії його "іржавих відер". Фотографії показували, хто напевно вийде переможцем із майбутньої сутички.

Американський великий десантний корабель-док USS Oak Hill Фото: Соцмережi

Підтримка зовнішнього вигляду, таким чином, має вирішальне значення. Під час мого перебування юнгою на одному з легендарних військових кораблів мене постійно дратувало те, яке значення дурні дідугани з командного складу надавали боротьбі з корозією. З усією мудрістю молодості ми вказували на те, що метал і солона вода співіснують навіть за найсприятливіших обставин. Іржа — вічний ворог людства. Вона вкриває метал, коли судно набирає морську воду у свої нутрощі для охолодження механізмів і зброї, подачі води для пожежогасіння та виконання інших незліченних функцій, які повинен виконувати будь-який механізований військовий корабель, перш ніж випустити за борт відпрацьовані рідини і гази. Корозія неминуча.

Корабель може вийти в море з незаймано чистими бортами і палубою, але через кілька тижнів повернутися в порт зі смугами іржі на корпусі. Це абсолютно нормально. Навіщо на цьому зациклюватися?

А ось навіщо. Хоча корозія — це бич, який ніколи неможливо остаточно перемогти, за достатнього вміння і рішучості її можна контролювати. При цьому екіпаж зберігає професійний вигляд, справляючи враження на тих, хто формує свою думку про флот. Сам перетворившись на старезного старця, я оцінив глибоку мудрість своїх попередників. Візуальний образ говорить сам за себе. Команда, яка не може потурбуватися про те, щоб її судно мало нормальний вигляд, виконуючи рутинні, але критично важливі завдання, імовірно, не стане займатися і більш важливими речами, як-от удосконалення в мореплавстві й тактиці.

Радянські екіпажі так і робили.

Тож ми мали рацію, насміхаючись над нашими супротивниками. У матеріальному сенсі радянський флот до 1970-х років був уже на висоті, одержуючи на озброєння дедалі новіші кораблі. Але найсучасніша зброя не краща за людину, яка нею володіє. У цьому і полягала загибель Рад. Їхні екіпажі були неохайні, і це проявлялося в таких дрібницях, як догляд за кораблями. У цьому криється непорушна істина. Армія може володіти найгрізнішим озброєнням на планеті, але мало кого заспокоїть, відлякає або змусить, якщо друзі і вороги вважатимуть її особовий склад некомпетентним або недбайливим.

Радянський ТАРКР "Адмірал Лазарєв" Фото: topwar.ru

Зрештою саме деталі говорять про те, хто з бійців більш, а хто менш боєздатний. У ті часи явна перевага в зовнішньому вигляді — а отже, і в стратегічному суперництві без війни — належала ВМС США. Але видимість зіграла злий жарт із нами самими. USS Green Bay — це не поодинокий приклад. Занадто часто наш нинішній флот виглядає як друг, якому не варто довіряти, або ворог, якого не варто боятися.

Неохайний зовнішній вигляд псує імідж ВМС США, підриває довіру іноземців до здатності Сполучених Штатів виконувати свої зобов'язання у сфері безпеки і підштовхує супротивників до того, щоб протистояти зусиллям Вашингтона зі стримування або примусу. В умовах зародження суперництва з такими країнами, як Китай, Росія та Іран, фотографія, подібна до фотографії USS Green Bay, — не інакше як постріл у ногу самим собі в стратегічній конкуренції навколо Євразії. Вона послаблює американські альянси і партнерські відносини, одночасно вселяючи впевненість "команді противника". Відповідно, страждає і стратегічна позиція Сполучених Штатів на суперконтиненті.

Давайте тримати обличчя, інакше програємо.

Про автора

Джеймс Холмс — завідувач кафедри морської стратегії імені Дж. К. Вайлі у Військово-морському коледжі та науковий співробітник Школи суспільних і міжнародних відносин Університету Джорджії. Редакція може не поділяти думку автора.