В России за вторжение в Курскую область впервые осуждены военные ВСУ: детали

Бойцов обвинили в незаконном пересечении границы, переправке россиян на территорию Украины и краже продуктов из магазина.

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В России за вторжение в Курскую область впервые осуждены военные ВСУ. двое украинских защитников получили 14 и 15 лет за "терроризм". Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия и суда, 7 августа 2024 года военнослужащие ВСУ, бойцы 61-й ОМБр Виталий Панченко и Иван Дмитраков "незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации" и "неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и мирному населению".

Отмечается, что бойцы ВСУ якобы насильно поместили трех россиян в кузов авто, после чего они были вывезены на территорию Украины.

Также в ведомстве утверждают, что Панченко и еще несколько солдат ВСУ, "действуя из корыстной заинтересованности", похитили продукты из магазина в городе Суджа, который сейчас находится под контролем Украины.

Виталия Панченко и Ивана Дмитракова суд признал виновными в "совершении террористического акта на территории Курской области". Бойца ВСУ Панченко суд приговорил к 15 годам лишения свободы, Дмитракова — к 14 годам, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима.

Напомним, что в России суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Ялты по обвинению в государственной измене. Он якобы передал СБУ данные о разведывательном самолете А-50, который затем сбили Силы обороны Украины.