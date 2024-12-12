У Росії за вторгнення в Курську область вперше засуджено військових ЗСУ: деталі

Бійців звинуватили у незаконному перетині кордону, переправлені росіян на територію України і крадіжці продуктів з магазину.

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У Росії за вторгнення в Курську область вперше засуджено військових ЗСУ. Двоє українських захисників отримали 14 та 15 років за "тероризм". Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

За версією слідства та суду, 7 серпня 2024 року військовослужбовці ЗСУ, бійці 61-ї ОМБр Віталій Панченко та Іван Дмитраков "незаконно перетнули державний кордон Російської Федерації" і "неодноразово відкривали вогонь на ураження як по російських військовослужбовцях, так і мирному населенню".

Зазначається, що бійці ЗСУ нібито насильно помістили трьох росіян в кузов авто, після чого їх було вивезено на територію України.

Також у відомстві стверджують, що Панченко та ще кілька солдат ЗСУ, "діючи з корисливої ​​зацікавленості", викрали продукти з магазину в місті Суджа, яке зараз перебуває під контролем України.

Віталія Панченка та Івана Дмитракова суд визнав винними у "вчиненні терористичного акту на території Курської області". Бійця ЗСУ Панченка суд засудив до 15 років позбавлення волі, Дмитракова — до 14 років, з відбуванням перших трьох років у в'язниці, а потім — у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у Росії суд засудив до 14 років колонії суворого режиму жителя Ялти за звинуваченням у державній зраді. Він нібито передав СБУ дані про розвідувальний літак А-50, який потім збили Сили оборони України.