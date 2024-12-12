"Страны Россия не существует": киберспециалисты ГУР взломали сайт Госдумы РФ

Также пострадали ресурсы Конституционного суда и Нижегородского областного суда РФ, заметили даже российские пропагандисты.

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Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 12 декабря взломали несколько государственных сайтов РФ. На них разместили объявление, что такой страны как РФ не существует. Об этом сообщает ОBOZ.UA со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что таким образом ГУР поздравило РФ с днем Конституции.

В результате успешной операции ГУР установило контроль над несколькими важными вебсерверами российских государственных порталов, а в знак "приветствия" украинские хакеры вывесили баннеры с текстом "Страны Россия не существует".

Отмечается, что под прицел ГУР попали сайт Государственной думы РФ, Конституционного суда РФ, а также официальная веб-страница Нижегородского областного суда.

Дополнительно была проведена масштабная DDoS-атака, которая парализовала работу этих веб-ресурсов и вывела серверы из строя.

Пока в ГУР информацию о кибератаке не озвучивали, но российские паблики сообщили, что группа хакеров вывела из строя веб-серверы и скомпрометировала важные базы данных.

Напомним, что 9 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет мессенджера Telegram на своем личном телефоне из соображений безопасности, несмотря на то, что ведет официальный Telegram-канал с более 700 тысячами подписчиков.