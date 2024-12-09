У Зеленского нет Telegram на личном телефоне из-за угрозы кибератак РФ, — NYT

Источники издания New York Times утверждают, что разведка предупредила Владимира Зеленского об опасности использования Telegram еще перед полномасштабным вторжением РФ в 2022 году.

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Президент Украины Владимир Зеленский не имеет мессенджера Telegram на своем личном телефоне из соображений безопасности, несмотря на то, что ведет официальный Telegram-канал с более 700 тысячами подписчиков. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на неназванного украинского чиновника по кибербезопасности.

Двое инсайдеров сообщили американскому изданию, что украинские чиновники обсуждали установление новых ограничений для созданного россиянином Павлом Дуровым мессенджера Telegram. Отмечается, что основанием стали сообщения украинской разведки об использовании приложения Россией для дезинформации, кибератак и распространения вирусных программ, а также корректировки огня и сбора информации о военных объектах в Украине.

В материале NYT сообщается, что из-за этих угроз Владимир Зеленский не пользуется приложением Telegram на своем личном смартфоне.

По словам источников американских журналистов, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину в 2022 году украинская разведка предупреждала Владимира Зеленского о рисках российского влияния через мессенджер Telegram, однако отмечала, что угроза не настолько велика, чтобы запрещать программу полностью.

Офис президента Украины пока не комментировал заявления в материале New York Times.

Отказ от Telegram в Украине: для кого действует запрет

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 сентября 2024 года запретил использование Telegram сотрудниками органов государственной власти, военных формирований и объектов критической инфраструктуры на служебных гаджетах. Народный депутат Украины от фракции политической партии "Голос", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин 11 октября сообщал, что за использование Telegram в государственных учреждениях для служебных целей на сотрудников накладываются дисциплинарные взыскания.

5 ноября о запрете студентам, абитуриентам, преподавателям и сотрудникам пользоваться Telegram на рабочих компьютерах сообщили в КНУ им.

20 октября об удалении чат-бота "Резерв+" из Telegram заявляли в Министерстве обороны Украины.