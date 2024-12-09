Зеленський не має Telegram на особистому телефоні через загрозу кібертак РФ, — NYT

Джерела видання New York Times стверджують, що розвідка попередила Володимира Зеленського про небезпеку використання Telegram іще перед повномасштабним вторгненням РФ у 2022 році.

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Президент України Володимир Зеленський не має месенджера Telegram на своєму особистому телефоні з міркувань безпеки, попри те, що веде офіційний Telegram-канал із понад 700 тисячами підписників. Про це пише New York Times, посилаючись на неназваного українського чиновника з кібербезпеки.

Двоє інсайдерів повідомили американському виданню, що українські посадовці обговорювали встановлення нових обмежень для створеного росіянином Павлом Дуровим месенджера Telegram. Зазначається, що підставою стали повідомлення української розвідки про використання застосунку Росією для дезінформації, кібератак і розповсюдження вірусних програм, а також корегування вогню та збору інформації про військові об'єкти в України.

У матеріалі NYT повідомляється, що через ці загрози Володимир Зеленський не користується застосунком Telegram на своєму особистому смартфоні.

За словами джерел американських журналістів, перед повномасштабним вторгненням РФ до України у 2022 році українська розвідка попереджала Володимира Зеленського про ризики російського впливу через месенджер Telegram, однак зазначала, що загроза не настільки велика, щоби забороняти програму повністю.

Офіс президента України наразі не коментував заяви в матеріалі New York Times.

Відмова від Telegram в Україні: для кого діє заборона

Рада національної безпеки і оборони України 19 вересня 2024 року заборонила використання Telegram співробітниками органів державної влади, військових формувань і об'єктів критичної інфраструктури на службових гаджетах. Народний депутат України від фракції політичної партії "Голос", голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин 11 жовтня повідомляв, що за використання Telegram у державних установах для службових цілей на співробітників накладаються дисциплінарні стягнення.

5 листопада про заборону студентам, абітурієнтам, викладачам і співробітникам користуватися Telegram на робочих комп'ютерах повідомили в КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

20 жовтня про видалення чат-бота "Резерв+" із Telegram заявляли в Міністерстві оборони України.