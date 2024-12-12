"Страны Россия не существует": кіберфахівці ГУР зламали сайт Держдуми РФ

Також постраждали ресурси Конституційного суду та Нижньоновгородського обласного суду РФ, помітили навіть російські пропагандисти.

Related video

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України 12 грудня зламали кілька державних сайтів РФ. На них розмістили оголошення, що такої країни як РФ не існує. Про це повідомляє ОBOZ.UA з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що таким чином ГУР привітало РФ з днем Конституції.

У результаті успішної операції ГУР встановило контроль над кількома важливими вебсерверами російських державних порталів, а на знак "привітання" українські хакери вивісили банери з текстом "Страны Россия не существует".

Зазначається, що під приціл ГУР потрапили сайт Державної думи РФ, Конституційного суду РФ, а також офіційна вебсторінка Нижньоновгородського обласного суду.

Додатково було проведено масштабну DDoS-атаку, яка паралізувала роботу цих вебресурсів і вивела сервери з ладу.

Поки що в ГУР інформацію про кібератаку не озвучували, але російські пабліки повідомили, що група хакерів вивела з ладу вебсервери та скомпрометувала важливі бази даних.

Нагадаємо, що 9 грудня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не має месенджера Telegram на своєму особистому телефоні з міркувань безпеки, попри те, що веде офіційний Telegram-канал із понад 700 тисячами підписників.