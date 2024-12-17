Надеть наручники: в ТЦК рассказали, могут ли к военнообязанному применять силу

Если человек не оплатил штраф за нарушение правил воинского учета или несоблюдение мобилизационного законодательства, все материалы передаются в исполнительную службу.

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Нарушение лицом правил воинского учета или мобилизационного законодательства может привести к его административному задержанию и принудительной доставке с использованием физической силы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказал "Суспільне Суми" заявил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

"Согласно действующему законодательству, если лицо находится в розыске, полиция имеет право осуществить административное задержание. Это означает, что человека могут принудительно доставить в ТЦК с применением физической силы, в частности надеты наручники", — рассказал он.

По словам представителя ТЦК, после этого составляется протокол об административном правонарушении за нарушение правил воинского учета, или за несоблюдение закона о мобилизации. Лицу придется уплатить штраф в размере от 17 тысяч гривен.

"Хотя для многих это значимая сумма, ее не платят до дальнейших санкций. В таком случае материалы передаются в исполнительную службу, которая может заблокировать счета, а также наложить арест на имущество должника, чтобы взыскать штраф в судебном порядке", — добавил Сергей Монукало.

Ранее юрист рассказывал, за какие нарушения военнообязанный должен уплатить штраф. Он отметил, что это главная и самая распространенная санкция к нарушителям воинского учета.

Также специалист отмечал, что в случае неявки лица в ТЦК повестки могут направляться повторно. Каждая новая повестка восстанавливает обязанность человека явиться в ведомство.