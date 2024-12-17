Вдягнути кайданки: в ТЦК розповіли, чи можуть до військовозобов'язаного застосовувати силу

Якщо людина не сплатила штраф за порушення правил військового обліку або недотримання мобілізаційного законодавства, усі матеріали передаються до виконавчої служби.

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Порушення особою правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства може призвести до його адміністративного затримання та примусового доставлення з використанням фізичної сили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповів "Суспільне Суми" заявив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

"Відповідно до чинного законодавства, якщо особа перебуває в розшуку, поліція має право здійснити адміністративне затримання. Це означає, що людину можуть примусово доставити до ТЦК із застосуванням фізичної сили, зокрема вдягнуті кайданки", — розповів він.

За словами представника ТЦК, після цього складається протокол про адміністративне правопорушення за порушення правил військового обліку, або за недотримання закону про мобілізацію. Особі доведеться сплатити штраф в розмірі від 17 тисяч гривень.

"Хоча для багатьох це значуща сума, її не сплачують до подальших санкцій. У такому випадку матеріали передаються до виконавчої служби, яка може заблокувати рахунки, а також накласти арешт на майно боржника, щоб стягнути штраф у судовому порядку", — додав Сергій Монукало.

Раніше юрист розповідав, за які порушення військовозобов'язаний має сплатити штраф. Він зазначив, що це головна та найпоширеніша санкція до порушників військового обліку.

Також фахівець зазначав, що в разі неявки особи до ТЦК повістки можуть надсилатись повторно. Кожна нова повістка відновлює обов'язок людини з'явитися до відомства.