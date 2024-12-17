Несмотря на проблемы со здоровьем: "Тайра" Паевская вернулась в войско, где она будет служить

Известный парамедик рассказала, что присоединилась к бригаде НГУ "Хартия", где уже проходит службу писатель Сергей Жадан.

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Парамедик и волонтер Юлия Паевская (позывной "Тайра") вернулась к работе в ВСУ. Она присоединилась к 13-й бригаде Нацгвардии Украины "Хартия". Об этом "Тайра" сообщила в Instagram.

Парамедик рассказала подписчикам, почему решила снова стать к службе. Несмотря на то, что Юлия Паевская имела проблемы во время прохождения военно-врачебной комиссии и не пригодна к службе в мирное время, она все равно нашла возможность присоединиться к рядам воинов "Хартии". Она опубликовала фото с Сергеем Жаданом и собратьями.

Юлия Паевская и Сергей Жадан с побратимами Фото: Instagram Julia Paevska

"Почему я вернулась? Потому что кто-то должен делать эту работу. Потому что могу помочь друзьям, и мои силы и опыт здесь точно пригодятся", — пояснила "Тайра" в своей заметке.

Она напомнила, что имеет проблемы со здоровьем, но объяснила, что ей это не помешало.

"У меня были проблемы с прохождением ВВК, и в мирное время я абсолютно непригодна к службе, но у нас война, и тот кто хочет — ищет возможности, а кто не хочет — петляет в поисках отмазок. Я искала возможности. Приглашаю присоединяться к нашей славной современной бригаде "Хартия" в первую очередь медиков. У нас много работы", — рассказала Паевская.

Парамедик не рассказала, какую должность она будет занимать в 13-й бригаде Нацгвардии, но пообещала поделиться деталями позже.

Кто такая Юлия "Тайра" Паевская

"Тайра" занимается волонтерством и работает парамедиком. В 2014 году она участвовала в Революции достоинства и войне на востоке Украины. Во время полномасштабной войны с Россией Паевская попала в плен в Мариуполе. Юлия Паевская является Народной Героиней Украины.

Она стала лауреатом международной премии IWOC. Госдеп США вручил ей награду "Самая храбрая женщина мира". Юлия Паевская была удостоена такой награды после того, как попала в российский плен во время эвакуации женщин и детей из Мариуполя. Паевская также перенесла операцию на позвоночнике и получила награду на "Играх непокоренных" в Германии.

Напомним, Юлия Паевская на Играх непокоренных в Дюссельдорфе встречалась с принцем Гарри, организатором Игр, и его женой Меган Маркл. И рассказала о своих впечатлениях.