Попри проблеми зі здоров'ям: "Тайра" Паєвська повернулася до війська, де вона служитиме

Відома парамедикиня розповіла, що доєдналася до бригади НГУ "Хартія", де уже проходить службу письменник Сергій Жадан.

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Парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (позивний "Тайра") повернулася до роботи у ЗСУ. Вона доєдналася до 13 бригади Нацгвардії України "Хартія". Про це "Тайра" повідомила у Instagram.

Парамедикиня розповіла підписникам, чому вирішила знову стати до служби. Попри те, що Юлія Паєвська мала проблеми під час проходження військово-лікарської комісії і не придатна до служби в мирний час, вона все одно знайшла можливість доєднатися до лав воїнів "Хартії". Вона опублікувала фото із Сергієм Жаданом та побратимами.

Юлія Паєвська та Сергій Жадан із побратимами Фото: Instagram Julia Paevska

"Чому я повернулась? Тому що хтось мусить робити цю роботу. Тому що можу допомогти друзям, і мої сили і досвід тут точно стануть у пригоді", – пояснила "Тайра" у своєму дописі.

Вона нагадала, що має проблеми із здоров'ям, але пояснила, що їй це не стало на заваді.

"У мене були проблеми з проходженням ВЛК, і в мирний час я абсолютно непридатна до служби, але ж у нас війна, і той хто хоче — шукає можливості, а хто не хоче — пєтляє в пошуках відмазок. Я шукала можливості. Запрошую доєднуватись до нашої славної сучасної бригади Хартія в першу чергу медиків. У нас багато роботи", — розповіла Паєвська.

Парамедикиня не розповіла, яку посаду вона займатиме в 13 бригади Нацгвардії, але пообіцяла поділитися деталями згодом.

Хто така Юлія "Тайра" Паєвська

"Тайра" займається волонтерством та працює парамедикинею. У 2014 році вона брала участь в Революції гідності та війні на сході України. Під час повномасштабної війни з Росією Паєвська потрапила в полон у Маріуполі. Юлія Паєвська є Народною Героїнею України.

Вона стала лауреаткою міжнародної премії IWOC. Держдеп США вручив їй нагороду "Найхоробріша жінка світу". Юлія Паєвська була удостоєна такої відзнаки після того, як потрапила в російський полон під час евакуації жінок і дітей з Маріуполя. Паєвська також перенесла операцію на хребті та здобула нагороду на "Іграх нескорених" в Німеччині.

Нагадаємо, Юлія Паєвська на Іграх нескорених у Дюссельдорфі зустрічалась із принцом Гаррі, організатором Ігор, і його дружиною Меган Маркл. І розповіла про свої враження.