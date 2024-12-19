Кавалерия НОАК: китайские военные решили патрулировать границу на лошадях (фото)

Горная местность вдоль китайских границ не позволяет использовать даже современную технику, поэтому китайские военные используют во время патрулирования животных.

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Китайские солдаты, служащие в роте пограничной обороны Такиксен Народно-освободительной армии Китая (НОАК), продолжают использовать лошадей для патрулирования в труднодоступных районах Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом 19 декабря сообщил Defense Blog.

На снимках опубликованных снимках видно, как военнослужащие пересекают дорожный порт Такиксен верхом на лошадях, демонстрируя неизменную важность этих животных для оборонной стратегии страны.

В материале отмечено, что горная местность вдоль китайских границ создает экстремальные препятствия для передвижения современной техники. Крутые склоны и узкие тропы делают использование транспортных средств невозможным, что превращает лошадей в незаменимое средство передвижения. Эти животные доказали свою надежность в условиях, где ни одно другое оборудование не может функционировать с такой эффективностью.

Китайские пограничники патрулируют на лошадях

Пограничники НОАК патрулируют на лошадях

Пример Германии

Китай — не единственная страна, использующая животных для военных операций. Немецкая армия активно задействует мулов для материально-технической поддержки в Баварских Альпах. Эти гибридные животные способны переносить до 120 килограммов груза по пересеченной местности.

Например, 23-я горная пехотная бригада Германии (Gebirgsjägerbrigade 23) регулярно тренирует мулов, чтобы те оставались готовы к боевым условиям. Представитель немецкой армии подчеркнул, что эти животные жизненно необходимы для операций в сложных условиях, где ни одно транспортное средство не может передвигаться.

Немецкие военные в Баварских Альпах Фото: Открытые источники

Ранее мы писали, что солдаты кавалерийского полка Британской армии совместно с военнослужащими 2-й Любельской бригады Вооруженных сил Польши провели тренировки по малозаметной конной разведке. Как выяснилось, в Великобритании фактически меньше основных боевых танков Challenger 2, чем лошадей в соотношении 492 к 227 не в пользу боевых машин.