Кавалерія НВАК: китайські військові вирішили патрулювати кордон на конях (фото)

Гірська місцевість уздовж китайських кордонів не дає змоги використовувати навіть сучасну техніку, тому китайські військові використовують під час патрулювання тварин.

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Китайські солдати, які служать у роті прикордонної оборони Такіксен Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), продовжують використовувати коней для патрулювання у важкодоступних районах Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Про це 19 грудня повідомив Defense Blog.

На знімках опублікованих знімках видно, як військовослужбовці перетинають дорожній порт Такіксен верхи на конях, демонструючи незмінну важливість цих тварин для оборонної стратегії країни.

У матеріалі зазначено, що гірська місцевість уздовж китайських кордонів створює екстремальні перешкоди для пересування сучасної техніки. Круті схили та вузькі стежки роблять використання транспортних засобів неможливим, що перетворює коней на незамінний засіб пересування. Ці тварини довели свою надійність в умовах, де жодне інше обладнання не може функціонувати з такою ефективністю.

Китайські прикордонники патрулюють на конях

Прикордонники НВАК патрулюють на конях

Приклад Німеччини

Китай — не єдина країна, яка використовує тварин для військових операцій. Німецька армія активно залучає мулів для матеріально-технічної підтримки в Баварських Альпах. Ці гібридні тварини здатні переносити до 120 кілограмів вантажу по бездоріжжю.

Наприклад, 23-тя гірська піхотна бригада Німеччини (Gebirgsjägerbrigade 23) регулярно тренує мулів, щоб ті залишалися готовими до бойових умов. Представник німецької армії наголосив, що ці тварини життєво необхідні для операцій у складних умовах, де жоден транспортний засіб не може пересуватися.

Німецькі військові в Баварських Альпах Фото: Відкриті джерела

Раніше ми писали, що солдати кавалерійського полку Британської армії спільно з військовослужбовцями 2-ї Любельської бригади Збройних сил Польщі провели тренування з малопомітної кінної розвідки. Як з'ясувалося, у Великій Британії фактично менше основних бойових танків Challenger 2, ніж коней у співвідношенні 492 до 227 не на користь бойових машин.