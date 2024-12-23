В тропиках, горах и пустыне: ВСУ будут готовить к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту

В ведомстве отметили, что это приблизит военных к принципам НАТО.

Related video

Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту. Он приближает Украину к принципам НАТО, сообщает Министерство обороны Украины.

Украинские защитники будут проходить курсы по следующим основным направлениям:

поисково-спасательная деятельность;

выживание;

избежание захвата в плен;

устойчивость в плену;

подготовка по эвакуации;

переподготовка.

Защитники научатся выживать в различных средах, включая арктические, тропические, горные и пустынные районы. Особое внимание будет уделяться организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.

В ведомстве добавили, что подготовка будет состоять из трех уровней: базового, среднего и углубленного. Каждый из уровней имеет свои специфические задачи и методы. Обучение будут проводить инструкторы SERE.

"Подготовка к выживанию в экстремальных условиях является неотъемлемой частью подготовки военных. Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель — обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях. В то же время внедрение такого стандарта приближает нас к принципам НАТО, что является важным шагом на пути евроатлантической интеграции", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Ранее командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отмечал, что решить проблему с мобилизацией можно, введя общую военную подготовку для всех граждан. По его словам, этот процесс должен начинаться еще в школе и продолжаться до 23 лет.

Генерал-майор Михаил Драпатий отмечал, что Сухопутные войска ВСУ ожидает масштабная трансформация. Она повлияет на ситуацию на фронте в пользу Украины.