В тропіках, горах й пустелі: ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом

У відомстві зазначили, що це наблизить військових до принципів НАТО.

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Військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом. Він наближає Україну до принципів НАТО, повідомляє Міністерство оборони України.

Українські захисники проходитимуть курси за такими основними напрямами:

пошуково-рятувальна діяльність;

виживання;

уникнення захоплення у полон;

стійкість у полоні;

підготовка з евакуації;

перепідготовка.

Захисники навчаться виживати в різних середовищах, включно з арктичними, тропічними, гірськими та пустельними районами. Особлива увага буде приділятись організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.

У відомстві додали, що підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого. Кожен з рівнів має свої специфічні завдання та методи. Навчання проводитимуть інструктори SERE.

"Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід'ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета — забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО, що є важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Раніше командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначав, що вирішити проблему з мобілізацією можна, запровадивши загальну військову підготовку для всіх громадян. За його словами, цей процес має розпочинатися ще у школі та тривати до 23 років.

Генерал-майор Михайло Драпатий зазначав, що Сухопутні війська ЗСУ очікує масштабна трансформація. Вона вплине на ситуацію на фронті на користь України.