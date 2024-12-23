В тропіках, горах й пустелі: ЗСУ готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом
У відомстві зазначили, що це наблизить військових до принципів НАТО.
Військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом. Він наближає Україну до принципів НАТО, повідомляє Міністерство оборони України.
Українські захисники проходитимуть курси за такими основними напрямами:
- пошуково-рятувальна діяльність;
- виживання;
- уникнення захоплення у полон;
- стійкість у полоні;
- підготовка з евакуації;
- перепідготовка.
Захисники навчаться виживати в різних середовищах, включно з арктичними, тропічними, гірськими та пустельними районами. Особлива увага буде приділятись організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.
У відомстві додали, що підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого. Кожен з рівнів має свої специфічні завдання та методи. Навчання проводитимуть інструктори SERE.
"Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід'ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета — забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях. Водночас впровадження такого стандарту наближає нас до принципів НАТО, що є важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
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