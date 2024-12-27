"На полном серьезе учат такой ереси": в сети высмеяли уроки в военном вузе в Киеве (видео)

Минобороны Украины должно осознать, что стране нужны ВУЗы на основе боевого опыта, а не "советчины", считает автор публикации.

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Курсантов военных вузов в Украине учат драться на штыках. Видео таких уроков выложил в Х (твиттере) пользователь"Юнкер" — армейский офицер, который пишет о военном образовании.

"Конец 2024 года, будущих офицеров (которые уже скоро будут вести в бой солдат) на полном серьезе обучают такой ереси. Преподаватель говорит курсантам "Такая программа от МОУ", а будущие офицеры уже демотивированы в системе", — говорится в сообщении.

Автор публикации отметил, что Минобороны Украины должно осознать, что стране нужны ВУЗы на основе боевого опыта, а не "советчины".

Отмечается, что обучение бою на штыках сняли курсанты военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут в Киеве.

Напомним, что 18 декабря генерал-лейтенанта Павла Ткачука уволили с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. В академии, которую возглавлял генерал-лейтенант, курсанты жаловались на травлю и унижения.

ранее в Харькове доцент вуза корректировал удары РФ по городу и охотился на волонтеров. Подозреваемый, как отмечают силовики, фиксировал последствия ракетных и артиллерийских ударов, а также отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ.