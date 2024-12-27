"На повному серйозі навчають такої єресі": в мережі висміяли уроки у військовому виші в Києві (відео)

Міноборони України має усвідомити, що країні потрібні ВВНЗ на основі бойового досвіду, а не "радянщини", вважає автор публікації.

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Курсантів військових вишів в Україні навчають битися на штиках. Відео таких уроків виклав в Х (твіттері) користувач "Юнкер" — армійський офіцер, який пише про військову освіту.

"Кінець 2024 року, майбутніх офіцерів (які вже скоро будуть вести в бій солдат) на повному серйозі навчають такої єресі. Викладач каже курсантам "Така програма від МОУ", а майбутні офіцери вже демотивовані в системі", — йдеться в повідомленні.

Автор публікації зауважив, що Міноборони України має усвідомити, що країні потрібні ВВНЗ на основі бойового досвіду, а не "радянщини".

Зазначається, що навчання бою на штиках зафільмували курсанти військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут в Києві.

Нагадаємо, що 18 грудня генерал-лейтенанта Павла Ткачука звільнили з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. У академії, яку очолював генерал-лейтенант, курсанти скаржились на цькування та приниження.

Раніше у Харкові доцент вишу корегував удари РФ по місту й полював на волонтерів. Підозрюваний, як зазначають силовики, фіксував наслідки ракетних і артилерійських ударів, а також відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ.