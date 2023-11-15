У Харкові доцент вишу корегував удари РФ по місту й полював на волонтерів, — СБУ (фото)

Підозрюваний, як зазначають силовики, фіксував наслідки ракетних і артилерійських ударів, а також відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ.

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СБУ затримала доцента одного з харківських університетів, який працював на російське ГРУ та коригував ракетні й артилерійські удари по військовій і критичній інфраструктурі Харкова. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

49-річного доцента одного з вишів Харкова дистанційно завербувала російська розвідка після початку повномасштабного вторгнення. Він мав фіксувати наслідки ракетних і артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини та відстежувати маршрути переміщення підрозділів ЗСУ й локації логістичних складів, зокрема, з боєприпасами й амуніцією для українських бійців.

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Зокрема, доцент мав відстежувати діяльність іноземних волонтерських організацій на території Харкова. Здобуту інформацію викладач передавав окупантам через месенджер із помітками на картах.

Підозрюваного співробітники СБУ затримали у нього вдома в Харкові.

"Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором. На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — йдеться в повідомленні СБУ.

Зараз доцент перебуває під вартою.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру в держзраді нардепу Дубінському. За даними слідства, чинний народний депутат перебував у російській агентурній мережі, яка займалася поширенням фейків.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала агентів РФ у Києві та Черкасах. За даними слідства, громадян цікавили орієнтовні координати базування систем української протиповітряної оборони, зокрема й ЗРК Patriot.