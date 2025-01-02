Откачали уже 25 тонн: в Николаеве в результате обстрела РФ масло попало в Южный Буг (фото)

Специалисты отмечают, что весомого негативного влияния на окружающую среду нет, ведь масло органического происхождения, заявил мэр Николаева.

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В ночь на 28 декабря в Николаеве в результате падения обломков российского беспилотника был поврежден резервуар с растительным маслом на территории агропромышленного предприятия. Это повлекло утечку масла, которое разлилось на прилегающей территории и попало в реку Южный Буг. Об этом сообщил в четверг, 2 января, городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Для ликвидации последствий из материального резерва города были предоставлены сорбирующие боновые заграждения. Их оперативно установили специалисты 10 взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС в местах загрязнения акватории.

"Все эти дни специалисты откачивают масло. Сейчас откачали уже 25 тонн. Работы продолжаются", — отметил Сенкевич.

В Николаеве из-за обстрела РФ масло попало в Южный Буг из-за обстрела РФ Фото: news.pn В Николаеве из-за обстрела РФ масло попало в Южный Буг из-за обстрела РФ Фото: news.pn

По словам экологов, значительного негативного влияния на окружающую среду нет, ведь масло является органическим продуктом.

28 декабря Сенкевич сообщал, что Россия атаковала Николаев дронами-камикадзе. В одном из многоквартирных домов повреждена кровля, выбиты окна. Также выбиты окна и в жилом секторе, который расположен рядом. Прошло без пострадавших.

Напомним, 5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Вознесенску Николаевской области. В результате атаки погиб один человек.