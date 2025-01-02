Відкачали вже 25 тонн: у Миколаєві внаслідок обстрілу РФ олія потрапила у Південний Буг (фото)

Фахівці зазначають, що вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження, заявив мер Миколаєва.

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У ніч на 28 грудня у Миколаєві внаслідок падіння уламків російського безпілотника було пошкоджено резервуар з рослинною олією на території агропромислового підприємства. Це спричинило витік олії, яка розлилася на прилеглій території та потрапила в річку Південний Буг. Про це повідомив у четвер, 2 січня, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Для ліквідації наслідків із матеріального резерву міста було надано сорбуючі бонові загородження. Їх оперативно встановили фахівці 10 взводу Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС у місцях забруднення акваторії.

"Всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи продовжуються", — зазначив Сєнкевич.

У Миколаєві через обстріл РФ олія потрапила в Південний Буг Фото: news.pn У Миколаєві через обстріл РФ олія потрапила в Південний Буг Фото: news.pn

За словами екологів, значного негативного впливу на довкілля немає, адже олія є органічним продуктом.

28 грудня Сєнкевич повідомляв, що Росія атакувала Миколаїв дронами-камікадзе. В одному з багатоквартирних будинків пошкоджена покрівля, вибиті вікна. Також вибиті вікна і в житловому секторі, який розташовано поруч. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 5 грудня Росія завдала ракетного удару по Вознесенську Миколаївської області. Внаслідок атаки загинула одна людина.