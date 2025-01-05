Штурм границы россиянами и наступление в Сумской области: в ОВА отреагировали

В ОВА сообщили, что на территорию Сумщины заходили отдельные диверсионные группы, однако в большинстве случаев они были уничтожены ВСУ и пограничниками.

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Российские войска не пересекали украинскую границу на территории Сумской области. Об этом сообщили в областной военной администрации.

В ведомстве добавили, что на территорию Украины заходили отдельные диверсионные группы. На их действия своевременно реагировали подразделения Вооруженных сил Украины и пограничники. В большинстве случаев ДРГ уничтожались.

Кроме того, значительно увеличилось количество ударов артиллерийскими и авиационными средствами поражения. Всего по сравнению с прошлым годом враг в четыре раза больше обстреливает Сумскую область.

В частности, за последние 5 дней по области зафиксировано 338 обстрелов, из них FPV-дронами нанесено 129 ударов. Чаще всего ВС РФ применяют управляемые авиационные бомбы, FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты. Больше всего страдают от обстрелов артиллерией и авиационными средствами поражения населенные пункты Сумского и Шосткинского районов.

Реакция Генштаба на прорыв границы

В Генштабе не комментировали информацию о прорыве границы и заходе диверсионных групп. Там отметили, что от огня ствольной артиллерии пострадали районы приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

Прорыв границы в Сумской области: что известно

Напомним, утром о наступлении российских войск со стороны Курской области в сторону украинской границы сообщил украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко. В то же время российские СМИ писали о прорыве границы в Сумской области для создания в дальнейшем буферной зоны. Таким образом они планировали "обезопасить тылы ВС РФ при следующих атаках на Гусево и Суджу". Также россияне думали окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения.