Штурм кордону росіянами та наступ в Сумській області: в ОВА відреагували

В ОВА повідомили, що на територію Сумщини заходили окремі диверсійні групи, однак у більшості випадків вони були знищені ЗСУ та прикордонниками.

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Російські війська не перетинали український кордон на території Сумської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У відомстві додали, що на територію України заходили окремі диверсійні групи. На їх дії своєчасно реагували підрозділи Збройних сил України та прикордонники. У більшості випадків ДРГ знищувались.

Крім того, значно збільшилась кількість ударів артилерійськими та авіаційними засобами ураження. Загалом в порівнянні з минулим роком ворог в чотири рази більше обстрілює Сумську область.

Зокрема, за останні 5 днів по області зафіксовано 338 обстрілів, з них FPV-дронами нанесено 129 ударів. Найчастіше ЗС РФ застосовують керовані авіаційні бомби, FPV-дрони та безпілотні літальні апарати. Найбільше страждають від обстрілів артилерією та авіаційними засобами ураження населені пункти Сумського і Шосткинського районів.

Реакція Генштабу на прорив кордону

В Генштабі не коментували інформацію щодо прориву кордону та заходу диверсійних груп. Там зазначили, що від вогню ствольної артилерії постраждали райони прикордонних населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.

Прорив кордону в Сумській області: що відомо

Нагадаємо, вранці про наступ російських військ зі сторони Курської області в сторону українського кордону повідомив український волонтер та блогер Сергій Стерненко. Водночас російські ЗМІ писали про прорив кордону в Сумській області для створення надалі буферної зони. Таким чином вони планували "убезпечити тили ЗС РФ при наступних атаках на Гусєво та Суджу". Також росіяни думали оточити та повністю відрізати угруповання ЗСУ у Курській області від постачання.