Росіяни могли прорвати кордон та зайти в Сумську область: що говорять в Генштабі

За інформацією росЗМІ, ворог планує створити в регіоні буферну зону, оточити та повністю відрізати угруповання ЗСУ у Курській області від постачання. В Генштабі інформацію щодо прориву кордону не коментували, зазначивши, що російські війська активно обстрілюють Сумську область.

Related video

Одночасно з раптовим наступом Збройних сил України в Курській області ворог здійснює наступ на Курщині у напрямку українського кордону. Про це повідомляє український волонтер та блогер Сергій Стерненко.

Фото: Сергій Стерненко

Він додав, що ворожий штурм відбувається без значних просувань. Однак, за словами Сергія Стерненка, існує тенденція до нарощування зусиль.

Водночас російські ЗМІ повідомили, що ЗС РФ прорвали державний кордон України та вперше з 2022 року зайшли на територію Сумської області України. Там планується створити буферну зону, щоб "убезпечити тили ЗС РФ при наступних атаках на Гусєво та Суджу". Також росіяни хочуть оточити та повністю відрізати угруповання ЗСУ у Курській області від постачання.

Прорив кордону в Сумській області: що говорять в Генштабі

В Генеральному штабі України інформацію щодо прориву кордону не коментували. Там зазначили, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу", — додали там.

Реакція на прорив кордону Сумської ОВА

Також не коментували інформацію щодо прориву і в Сумській обласній військовій адміністрації. У відомстві розповіли, що вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, всього було зафіксовано 35 вибухів.

Нагадаємо, вранці 5 січня українська армія пішла в наступ на північний схід від Суджі Курської області Росії, у напрямку села Велике Солдатське. В наступі ЗСУ використовують трали розмінування, танки та іншу бронетехніку.

Згодом інформацію про наступ ЗСУ підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що Росія отримує те, на що заслуговує. Також про роботу Сил оборони України написав і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Пізніше російські ЗМІ повідомляли, що ЗСУ могли захопити населений пункт Бердин у Курській області. Російські воєнкори зазначають, що ЗСУ заводять нові колони бронетехніки з піхотою і прагнуть розширити зону контролю.