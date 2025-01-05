Россияне могли прорвать границу и зайти в Сумскую область: что говорят в Генштабе

По информации росСМИ, враг планирует создать в регионе буферную зону, окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения. В Генштабе информацию о прорыве границы не комментировали, отметив, что российские войска активно обстреливают Сумскую область.

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Одновременно с внезапным наступлением Вооруженных сил Украины в Курской области враг осуществляет наступление на Курщине в направлении украинской границы. Об этом сообщает украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко.

Фото: Сергей Стерненко

Он добавил, что вражеский штурм происходит без значительных продвижений. Однако, по словам Сергея Стерненко, существует тенденция к наращиванию усилий.

В то же время российские СМИ сообщили, что ВС РФ прорвали государственную границу Украины и впервые с 2022 года зашли на территорию Сумской области Украины. Там планируется создать буферную зону, чтобы "обезопасить тылы ВС РФ при следующих атаках на Гусево и Суджу". Также россияне хотят окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения.

Прорыв границы в Сумской области: что говорят в Генштабе

В Генеральном штабе Украины информацию о прорыве границы не комментировали. Там отметили, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — добавили там.

Реакция на прорыв границы Сумской ОГА

Также не комментировали информацию о прорыве и в Сумской областной военной администрации. В ведомстве рассказали, что ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, всего было зафиксировано 35 взрывов.

Напомним, утром 5 января украинская армия пошла в наступление на северо-восток от Суджи Курской области России, в направлении села Большое Солдатское. В наступлении ВСУ используют тралы разминирования, танки и другую бронетехнику.

Впоследствии информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что Россия получает то, чего заслуживает. Также о работе Сил обороны Украины написал и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Позже российские СМИ сообщали, что ВСУ могли захватить населенный пункт Бердин в Курской области. Российские военкорры отмечают, что ВСУ заводят новые колонны бронетехники с пехотой и стремятся расширить зону контроля.