Украина модернизировала трофейные российские танки T-90A для боев (фото, видео)

На башне танка Т-90А добавились резиновые щитки для снижения уязвимости к противотанковому оружию. Некоторые из компонентов, используемых в этих модернизациях, были взяты из других уничтоженных российских танков, включая Т-90М.

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Украинские военные модифицируют захваченные российские танки Т-90А для повторного использования в бою. Сообщается, что они оснащены сеткой для защиты от дронов. Об этом пишет The Defense Post.

Стандартная боковая защита также была заменена на динамическую защиту "Контакт-1". Кроме того, на башне добавились резиновые щитки для снижения уязвимости к противотанковому оружию. Некоторые из компонентов, используемых в этих модернизациях, были взяты из других уничтоженных российских танков, включая Т-90М.

По данным проекта Oryx, с начала вторжения ВС РФ в феврале 2022 года Украина захватила не менее 10 танков Т-90А и уничтожила еще 32.

Характеристики танка Т-90А

Танк Т-90А был разработан с учетом современных боевых потребностей и считается основой современных сухопутных войск России.

вооружение — 125-мм гладкоствольная пушка, способная стрелять как осколочно-фугасными, так и бронебойными боеприпасами;

оснащен автоматической системой заряжания с высокой скорострельностью до семи выстрелов в минуту;

экипаж Т-90А — водитель, командир и наводчик;

максимальная скорость — 60 километров в час;

дальность полета — 500 километров.

Напомним, что Турция на пороге внедрения танка Altay: оружейники поделились новыми деталями.

Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал, как сбивать российские ракеты Х-101.