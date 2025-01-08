Україна модернізувала трофейні російські танки T-90A для боїв (фото, відео)

На башті танка Т-90А додалися гумові щитки для зниження вразливості до протитанкової зброї. Деякі з компонентів, що використовуються в цих модернізаціях, були взяті з інших знищених російських танків, зокрема Т-90М.

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Українські військові модифікують захоплені російські танки Т-90А для повторного використання в бою. Повідомляється, що вони оснащені сіткою для захисту від дронів. Про це пише The Defense Post.

Стандартний бічний захист також було замінено на динамічний захист "Контакт-1". Крім того, на башті додалися гумові щитки для зниження вразливості до протитанкової зброї. Деякі з компонентів, що використовуються в цих модернізаціях, були взяті з інших знищених російських танків, зокрема Т-90М.

За даними проєкту Oryx, від початку вторгнення ЗС РФ у лютому 2022 року Україна захопила щонайменше 10 танків Т-90А і знищила ще 32.

Характеристики танка Т-90А

Танк Т-90А був розроблений з урахуванням сучасних бойових потреб і вважається основою сучасних сухопутних військ Росії.

озброєння — 125-мм гладкоствольна гармата, здатна стріляти як осколково-фугасними, так і бронебійними боєприпасами;

оснащений автоматичною системою заряджання з високою скорострільністю до семи пострілів за хвилину;

екіпаж Т-90А — водій, командир і навідник;

максимальна швидкість — 60 кілометрів на годину;

дальність польоту — 500 кілометрів.

Нагадаємо, що Туреччина на порозі впровадження танка Altay: зброярі поділилися новими деталями.

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