Туреччина на порозі впровадження танка Altay: зброярі поділилися новими деталями (відео)

Машина стала кульмінацією багаторічних зусиль країни з досягнення оборонної незалежності, зазначають військові експерти. На озброєння танк має надійти наприкінці серпня поточного року.

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У рамках зміцнення збройних сил Туреччина планує розгортання новітнього вітчизняного основного бойового танка (ОБТ) Altay. Згідно з інформацією військового порталу SavunmaSanayiST, наприкінці грудня ОБТ завершив польові випробування з південнокорейською виробничою групою і має надійти на озброєння 30 серпня 2025 року.

Коментуючи повідомлення, оглядачі Bulgarian Military зазначили, що танк Altay від компанії BMC, став кульмінацією багаторічних зусиль країни з досягнення оборонної незалежності. Це перша машина, яка повністю розроблена і вироблена в Туреччині, що символізує серйозний крок до створення власної високотехнологічної військової техніки.

Розробка Altay була спрямована на зниження залежності Туреччини від іноземних постачань озброєння. До теперішнього часу країна імпортувала сучасні бойові машини, але Altay стане прикладом використання передових вітчизняних технологій.

Сучасні технології Altay

Танк Altay оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою, здатною уражати як бронетехніку, так і укріплення противника на великих дистанціях. Збройова система сумісна з різними типами боєприпасів, включно з бронебійними підкаліберними (APFSDS) і кумулятивними (HEAT), що робить її універсальною.

Система управління вогнем інтегрована з сучасними датчиками, забезпечуючи високу точність і швидкість реагування. А додатковий захист забезпечується високотехнологічною композитною бронею і системою активного захисту (APS), здатною перехоплювати вхідні загрози, такі як протитанкові ракети.

Польові випробування танка Altay Фото: X (Twitter)

Експерти уточнили, що перші 100 танків будуть оснащені корейськими двигунами DV27K і трансмісією EST15K, однак довгострокова мета Туреччини — інтеграція власного силового агрегату BATU.

BATU являє собою дизельний двигун V12 потужністю 1500 к.с. у поєднанні з шестиступеневою коробкою передач покликаний забезпечити танку підвищену потужність, мобільність і здатність працювати в складних умовах — від пустельних бойових дій до міських боїв.

Altay веде вогонь на полігоні Фото: X (Twitter)

Для міських операцій передбачено конфігурацію танка AHT (Asimetrik Harp Tankı), що містить додаткову броню, поліпшені сенсори й засоби зв'язку. Ця версія оптимізована для боїв у щільній міській забудові, де потрібна максимальна маневреність і захист.

Крім того, розробляється версія Altay T3 з безпілотною вежею. Така конфігурація знижує ризик для екіпажу і посилює захист, інтегруючи вдосконалену APS. Безпілотна версія призначена для високоризикових операцій, де критично важлива мінімізація втрат.

Оглядачі підкреслили, що для Туреччини Altay — це не просто танк, а символ її військової самостійності та амбіцій. Військові вже планують закупити не менше 1000 одиниць, що зробить Altay основою турецької оборонної стратегії на найближчі десятиліття.

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Турецька техніка підкорює світ: у чому особливість танка Altay

Нагадаємо, 29 травня 2024 року в Туреччині оголосили про початок серійного виробництва основного бойового танка Altay. Спочатку серійний випуск задовольнить потреби Сухопутних сил Туреччини, проте з часом планується розширення виробництва з можливістю експорту машин турецьким партнерам.